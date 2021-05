ecco-il-nuovo-fire-hd-10-di-amazon,-tutto-da-scoprire

Amazon ha svelato il nuovo tablet Fire HD 10, un dispositivo a suo modo “classico” che in questa ultima versione offre prestazioni migliorate e un display Full HD luminoso, il tutto in design sottile e leggero, con funzionalità progettate per intrattenimento, connettività e produttività. “I nostri migliori tablet continuano a migliorare e oggi siamo contenti di rendere disponibile il nuovo Fire HD 10 ai clienti in Italia”, ha affermato Eric Saarnio, vicepresidente di Amazon Devices EU. Ma vediamo come è fatto. Il potente processore octa-core da 2,0 GHz e 3 GB di RAM garantisce prestazioni e avvio delle app rapidi. Troviamo un display Vivid 10.1’’, 1080p Full HD con oltre due milioni di pixel, design sottile e leggero grazie alla cornice uniforme e allo schermo rinforzato con vetro di silicato di alluminio. Migliorata la durata della batteria: fino a 12 ore per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e molto altro. Disponibile con 32 GB o 64 GB di memoria interna, oltre al supporto per un massimo di 1 TB di memoria espandibile tramite una scheda microSD. C’è anche una nuova funzionalità, Split screen: mostra due app compatibili, come ad esempio Messenger di Facebook e Prime Video, aperte contemporaneamente, fianco a fianco. Si possono quindi visualizzare gli account social mentre si guarda un film, effettuare una videochiamata su Zoom durante l’invio di un messaggio o prendere appunti in OneNote mentre si legge un eBook Kindle. Quanto all’audio c’è il Dolby Atmos con altoparlanti integrati. Si possono naturalmente collegare altoparlanti esterni o cuffie tramite Bluetooth o jack per cuffie.In vendita a 149,99 euro, con la colorazione nera. Le spedizioni cominceranno il 26 maggio.

