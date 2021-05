Claudia Pandolfi e Cristiana Capodotondi, hanno un ex in comune: ecco chi è

Claudia Pandolfi e Cristiana Capotondi hanno una persona che le accomuna. Un amore che hanno vissuto entrambe

Claudia Pandolfi (Gettyimages)

All’interno del mondo dello spettacolo non sono pochi gli intrighi, strani triangoli e storie d’amore che si intersecano creando strane dinamiche. Ed allora cosa ci sarà mai in comune tra Claudia Pandolfi e Cristiana Capotondi? Un amore, come spesso accade nei meandri dello show business. Ma andiamo con ordine. La Pandolfi, nel 1999, si è sposò con Massimiliano Virgili, attore e doppiatore diventato popolare anche per aver recitato ne ‘Il Maresciallo Rocca’. Un matrimonio che fece scandalo, ed il motivo riguarda proprio un personaggio che ha avuto poi a che fare con la Capotondi.

Claudia, al tempo protagonista nel ruolo di Alice ne ‘Un medico in famiglia’, lasciò il neo marito per il conduttore Andrea Pezzi. Un fatto che fece parlare in tanti, e che lo stesso ex marito della Pandolfi ha riportato in auge durante un’intervista a ‘DiPiù’. “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento per me è stato l’inferno”, le durissime parole di Virgili.

Andrea Pezzi, la storia importante dopo Claudia

Insomma, la storia con protagonista la Pandolfi fece molto discutere. E cosi Andrea Pezzi diventato di fatto fulcro di screzi ed ovviamente momenti molti difficili per Massimiliano Virgili. Ma oggi chi è che tiene impegnato il cuore di Pezzi? Una nuova storia d’amore, importante, anima oggi la vita del conduttore.

Stiamo parlando della relazione amorosa con Cristiana Capotondi. La loro storia, che dura ormai da diversi anni, è sempre stata molto lontana dal mondo del gossip nonostante entrambi siano personaggi molto amati dal pubblico.

Una storia particolare, che ha vissuto anche un periodo di castità che la stessa attrice avrebbe chiesto al suo compagno. E’ stato lo stesso Pezzi a raccontare tutto nel corso di un’intervista al programma televisivo Roma InConTra. “Il sesso è una cosa difficile da capire. Viene dato come se fosse semplice, ma fare bene l’amore per me è stata una conquista. E’ un mestiere! La società non ti spiega che ci vuole pazienza, che ci vuole tempo per godere”, le parole di Andrea.