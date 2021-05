Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’annuncio bellissimo: Zorzi commosso – VIDEO

L’annuncio meraviglioso a Tommaso Zorzi ne Il Punto Z, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno commuovere l’ex gieffino

Cecilia Rodriguez è stata ospite della puntata di mercoledì 5 maggio de Il Punto Z con Tommaso Zorzi. Ignazio Moser è approdato in Honduras ormai da una settimana ed Zorzi ha voluto punzecchiare la sua fidanzata e farle uscire quella gelosia neanche troppo nascosta: “Le ho viste un po’ troppo arrapate. Con Francesca Lodo ci proverebbe se non stesse con me. Vera Gemma? Certo, se n’è fatte di brutte”. Immediatamente Cecilia si è resa conto della gaffe ed ha aggiunto: “No, non volevo dire brutte. Intendevo dire mature!”.

LEGGI ANCHE > > > Fabrizio Corona torna in tribunale e viene richiamato: “Sono arrabbiato”



Se Tommaso Zorzi ha pianto dalle risate, poco dopo ha anche pianto dalla commozione. Cecilia Rodriguez, infatti, ha affermato: “Per Ignazio ho aspettato un pochino, ma quando uscirà dall’Isola vorrò mettere su famiglia con lui. Mi piacerebbe che nostro figlio potesse essere un coetaneo della cuginetta. Abbiamo 29 e 31 anni, è arrivato il momento”.

NON PERDERTI > > > Sabrina Ferilli, ritorno in grande stile: arriva l’annuncio ufficiale



Cecilia Rodriguez, il commento su Giulia Salemi

Non è di certo passata inosservata la presenza di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sedute insieme, in studio, all’Isola dei Famosi. Tommaso Zorzi, incuriosito, ha chiesto che rapporto avessero: “Non ce l’ho con lei perché si è fidanzata con un mio ex, ma perché faceva molto l’amica e poi…”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tommaso Zorzi, dure critiche da Simona Ventura: “Non mi pare giusto”



La Rodriguez ha poi aggiunto: “Ha avuto un mezzo flirt con mio fratello Jeremias, poi ho visto che Iannone la chiamava ed ho fatto due più due. È da lì che ho smesso di seguirla”.