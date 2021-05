Buongiorno, mamma anticipazioni quarta puntata

Arriva un nuovo appuntamento con Buongiorno, mamma, ma cosa succede nella quarta puntata della fiction diretta da Giulio Manfredonia (Sotto Copertura e Sotto Copertura – La cattura di Zagaria) e prodotta da Lux Vide?

In onda su Canale 5 a partire da mercoledì 21 aprile 2021 per sei prime serate, tra i personaggi principali della serie troviamo Raoul Bova (Guido), Maria Chiara Giannetta (Anna) e Serena Autieri (Miriam).

Scopriamo adesso le anticipazioni del quarto atteso appuntamento con la fiction drammatica fissato in prima serata mercoledì 12 maggio 2021 su Canale 5.

Una Scena Di Buongiorno Mamma con Bartocci, Arnera, Giuggioli e Francesconi. Credits: Mediaset

Buongiorno, mamma anticipazioni episodio 4

Nella prossima puntata di Buongiorno, mamma! Guido (Raoul Bova) prosegue con le sue indagini su Agata (Beatrice Arnera). Nel frattempo però la ragazza organizza una festa a sorpresa per il suo compleanno, provocando in lui una reazione davvero inaspettata. Solo più tardi un evento drammatico del passato ci svelerà finalmente la ragione del suo comportamento.

Ma torniamo nel presente, ora che Francesca (Elena Funari) non riesce più a controllare la sua forte attrazione per Armando (Erasmo Genzini), mentre Sole (Ginevra Francesconi) riceve all’improvviso della inaspettate attenzioni da Federico (Federico Cesari).

In seguito Guido si trova ancora una volta costretto a dover prendere una decisione delicata che riguarda Agata: cosa è disposto a fare per proteggere la sua famiglia?

Anche Agata più tardi fa una scelta, ma non sa poi come informare i ragazzi che a breve dovrà lasciarli. Guido invece si avvicina sempre più a Miriam (Serena Autieri), soprattutto dopo aver scoperto un segreto nel passato della collega.

Agata, a sua volta, si riavvicina a Vincenzo (Domenico Diele), ma la ragazza non sa ancora che anche lui nasconde qualcosa. I problemi continuano anche per Francesca che viene messa alle strette da Armando, mentre Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) si ritrova a riflettere sui suoi sentimenti per Greta (Rausy Giangarè). Presto però un nuovo evento imprevisto stravolge le vite di tutti. Di cosa si tratterà?

Buongiorno, mamma quando va in onda su Canale 5? Programmazione

Quando va in onda Buongiorno, mamma su Canale 5? La fiction con Raoul Bova è formata in tutto da 12 episodi per sei puntate, in onda quindi nel corso di sei prime serate.

Prima puntata – 21 aprile 2021

– 21 aprile 2021 Seconda puntata – 28 aprile 2021

– 28 aprile 2021 Terza puntata – 5 maggio 2021

– 5 maggio 2021 Quarta puntata – 12 maggio 2021

– 12 maggio 2021 Quinta puntata – 19 maggio 2021

– 19 maggio 2021 Sesta puntata– 26 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Buongiorno, mamma su Canale 5 è soggetta a variazioni.

Buongiorno, mamma in diretta e in streaming

Come faccio a seguire Buongiorno, mamma mio in streaming? A partire dal mercoledì 21 aprile 2021 la fiction con Raoul Bova debutta su Canale 5 e in contemporanea anche su Mediaset Play Infinity.