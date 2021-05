Bitcoin si prepara alla grande svolta: cambierà tutto

Una svolta decisiva per la criptovaluta madre si avrà entro fine anno. Tutti gli investitori saranno coinvolti

immagine di un bitcoin (pixabay)

I prossimi tre mesi saranno decisivi per la svolta dei Bitcoin. Le novità riguarderà il tanto atteso Taproot, una deliberazione che sta per cambiare notevolmente la rete della criptovaluta più grande e importante del mondo delle crypto.

L’intera comunità di Bitcoin, è concorde sull’idea che Taproot si rivelerà essenziale per Bitcoin, apportando dei cambiamenti di grande rilevanza. Questi riguarderanno le informazioni personali o altri dati importanti, generalmente contenuti negli script completi. Non saranno più necessariamente rivelati. Si stima che questo epocale cambiamento, dopo anni di studi e aggiornamenti, avverrà entro Dicembre 2021.

Ecco tutti i dettagli sul Taproot e le altre implementazioni, volte al miglioramento del sistema Privacy di Bitcoin. Novità attese da tempo e che riguarderanno tutti gli investitori.

andamento criptovalute (pexels)

Il cambiamento sostanziale, come anticipato, riguarda l’attivazione di Taproot. Ma cosa si intende per Taproot? E’ una tecnologia che punta molto in alto per il Bitcoin, è l’aggiornamento più atteso di tutta la comunità Bitcoin. Mira ad un risultato fondamentale che è il miglioramento della Privacy e dell’intera rete della valuta digitale più famosa.

Ogni transazione Bitcoin, di solito, per poter essere eseguita necessita di alcuni elementi essenziali: un indirizzo valido di invio e uno di destinazione, una chiave pubblica e una privata e infine le cd. Condizioni di pagamento, note anche con l’acronimo P2SH.

Nel momento in cui la transazione viene autorizzata dal sistema, perchè tutte le condizioni si sono verificate, alla rete vengono svelate tutte le informazioni correlate. La rete, da qual momento è in grado di vedere tutte le informazioni legate allo script di transazione a discapito della privacy.

Con Taproot viene elimina del tutto la necessità di rivelare informazioni personali o altri dati importanti, contenuti negli script completi, ossia le condizioni di pagamento. Viene quindi mostrata, grazie a questo sistema, solo la condizione attivata al momento della creazione della transazione stessa. Tutti gli investitori della rete Bitcoin avranno tre mesi per salire a bordo e adottare questo importante aggiornamento che dovrà essere utilizzato da tutti gli investitori in modo univoco.