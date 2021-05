barbara-d’urso-flop?-anche-domenica-live-chiude

Che cosa sta accadendo a Barbara d’Urso? Gli ascolti decisamente flop della sua Domenica Live hanno costretto i vertici di Mediaset a prendere una decisione importante e drastica: Domenica Live chiude e, secondo Dagospia, non solo in anticipo per questa stagione, ma definitivamente. Chi prende il posto della conduttrice?

Barbara d’Urso trema. Lo “scontro” domenicale con l’amica Mara Venier è un vero flop, con Domenica Live che, da quando è stato portato in versione allungata per la sospensione anticipata di Live Non è la d’Urso, soccombe ogni settimana sotto i colpi di share di Domenica In. La Carmelita Nazionale nulla può contro zia Mara e ora non le resta che deporre le armi e accettare quello che mai e poi mai avrebbe voluto sentirsi dire: si chiude.

Domenica Live chiude definitivamente?

Che cosa stiamo dicendo? Che secondo quanto riferito da Dagospia in anteprima, Domenica Live chiude per ascolti troppo bassi. Pensiamo ad esempio alla scorsa domenica, il 2 di maggio 2021. Mentre Domenica In ha continuato a volare negli ascolti, Barbara d’Urso si è dovuta accontentare di un misero 10-12% di share. Inaccettabile per il programma di punta della domenica di Canale 5.

Ecco che cosa si legge sul sito di Roberto D’Agostino:

“Il passo successivo alla chiusura di Live accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D’Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare”.

Mediaset cerca un’alternativa alla d’Urso

I vertici del Biscione sono già all’opera per stabilire il “dopo-Domenica Live”. In che senso? Nel senso che a Mediaset non parlano solo di una chiusura anticipata stagionale, ma di una chiusura definitiva della trasmissione che non porta a nulla, se non a perdite.

Barbara d’Urso, dunque, oltre a Live Non è la d’Urso – lei sostiene che tornerà in onda a partire dall’autunno, ma i rumor vogliono invece una chiusura definitiva del talk show della prima serata della domenica – perderebbe dunque anche Domenica Live.

In effetti da tempo si parla di Elisa Isoardi, ex concorrente dell’Isola dei famosi, come nuova pedina da inserire nel palinsesto festivo della rete ammiraglia Mediaset. Ecco dunque che la ex conduttrice de La priva del cuoco ed ex concorrente di Ballando con le stelle potrebbe rientrare nei “nuovi progetti” cui si sta lavorando alacremente.