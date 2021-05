amici-20,-rudy-zerbi-al-veleno-contro-deddy-“tu-non-sei-nessuno-…”

Spread the love











Amici 2020, Rudy Zerbi sembra essere intervenuto in modo piuttosto duro con uno degli allievi della scuola, ovvero Deddy. Il professore di canto, da sempre, sembra essere piuttosto critico. In ogni edizione del programma, Rudy prende di mira un allievo e, seppur bonariamente, gli da del filo da torcere. Quest’anno è toccato a Deddy, il giovane allievo che sembra sia letteralmente sbottato in questi ultimi giorni. Tra l’allievo ed il professore sembra esserci stato uno scontro piuttosto duro e acceso.

Rudy Zerbi accusa il suo allievo

Il professore di canto ha rimproverato il suo allievo, colpevole di non aver preparato due canzoni. Rudy avrebbe anche accusato Deddy di sentirsi ormai un professionista e di essere arrivato, oltre che di non metterci molto impegnato per poter arrivare alla finale. Queste parole non sono affatto piaciute al giovane, che si è lasciato andare ad uno sfogo. “Ti voglio parlare perché scopro che non hai preparato e non conosci due dei pezzi che dovresti conoscere da due giorni”. Questo quanto dichiarato da Rudy Zerbi, parole espresse dal prof. nel corso di una telefonata con il suo Deddy.

Le parole dure del professore di canto mettono in crisi Deddy

Il cantante avrebbe tentato di giustificarsi eppure le sue parole non hanno fatto cambiare idea a Rudy. “Tu pensi davvero che quando dici queste cose io possa crederci? I pezzi sono sull’mp3 da due giorni. L’mp3 è a disposizione da due giorni ed è tuo dovere fare in modo di avere quei pezzi e studiarli […] Sai perfettamente che la produzione te li carica il mercoledì, e oggi è venerdì. Io pretendo impegno. Se ancora una volta metti in discussione quello che sto dicendo è grave”. Questo ancora quanto dichiarato. Rudy che sarebbe andato giù in modo piuttosto pesante, accusando Deddy di non impegnarsi abbastanza. Queste forti dichiarazioni hanno lasciato piuttosto perplesso il giovane che è scoppiato letteralmente a piangere.

Lo sfogo di Deddy

“Pensi che non vorrei meritarmi la finale? Perché me la sarei dovuta prendere comoda? Per me la finale conta tantissimo, per dimostrare qualcosa a tutti quelli che mi dicevano che non so cantare, in questo percorso e nella vita. Per quale motivo avrei dovuto non portarmi avanti con il lavoro?”. E Rudy, di rimando: “Forse non ti importa veramente. Tu hai confuso i giorni e questo mi porta a pensare che non ci sei la testa, che pensi di essere arrivato quando non sei nessuno. Non sei arrivato da nessuna parte”. Ei Deddy, tra un pianto e l’altro, ha detto di non sentirsi affatto arrivato e che, ad oggi, si sente ancora un barbiere e non di certo un cantante. Insomma, tra i due lo scontro è stato piuttosto acceso.

