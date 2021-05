Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 5 maggio: Casilda vuole vincere alla lotteria

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 5 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Jacinto e Casilda hanno capito che la zia Anita voleva che partecipassero alla lotteria. I due cugini sognano a occhi aperti, ma Cesareo li riporta coi piedi per terra.

Jacinto e Casilda hanno capito che la zia Anita voleva che partecipassero alla lotteria natalizia. E in loro è riaffiorata la speranza di diventare ricchi.

Casilda e suo cugino sognano ad occhi aperti, come potranno spendere i soldi della vincita.

Cesareo cerca di riportarli alla realtà.

Cesar Andrade è andato su tutte le furie prendendosela con il suo avvocato, Javier Velasco, e con Genoveva, dopo aver saputo che Felipe e Marcia avrebbero testimoniato entrambi al processo contro di lui.

Andrade ha mandato Velasco a minacciare la Salmeron, colpevole ai suoi occhi di non impegnarsi abbastanza per boicottare il processo; il legale prezzolato ha messo in guardia la donna, ma lei non sembrava farsi intimidire.

Genoveva ha pagato a Santiago un cospicuo anticipo promettendogli una somma esorbitante se farà ciò che gli ha chiesto. Santiago, dubbioso, quasi sconvolto, accetta.

Felipe torna dal tribunale soddisfatto della propria deposizione: Andrade sembra avere i giorni contati.

Felipe aveva chiesto la mano di Genoveva, ma era stato incredibilmente rifiutato. La donna gli aveva anche detto che sarebbe andata all’estero e avrebbe cresciuto il bambino lontano dal padre, da sola.

Alvarez-Hermoso ha troncato con Marcia. Poi ha chiesto di nuovo in sposa Genoveva, che stavolta ha accettato.

Ursula, in convento, scrive misteriose lettere ai vicini, poi va a far visita ad Andrade in carcere. In cambio del suo aiuto contro Genoveva, le rivela la verità sull’identità di Santiago: il marito di Marcia in realtà è morto.

Dopo l’ennesima domanda tranello, Marcia ha la conferma che Santiago sta mentendo e, tornata dal tribunale, dove ha deposto nel processo contro Andrade, accusa il sedicente marito di essere un impostore.

Santiago ha mostrato a Marcia i biglietti per Cuba, ma la ragazza insiste nel voler sapere chi sia lui veramente.

Il produttore Golden ha rassicurato José: è disposto ad attendere che la moglie di Dominguez si ristabilisca. Golden, infatti, ha offerto a José di partire per l’America per trovare fortuna a Hollywood.

Le condizioni di Bellita, fortunatamente, migliorano. Margarita accorre dall’”amica” e sta per versarle altro veleno nel tè, viene sorpresa da Emilio, che resta sconcertato.

Un nuovo tentativo di Servante di togliere il dente a Marcelina si risolve nell’ennesimo fallimento.

