Ingredienti PER LA CREMA PASTICCIERA

500 g latte

80 g zucchero semolato

40 g amido di mais

4 tuorli

vaniglia

Ingredienti PER IL PAN DI SPAGNA

75 g zucchero semolato

75 g farina

2 uova

sale

burro per la teglia

Ingredienti PER COMPLETARE

80 g zucchero semolato

50 g rum

24 amaretti secchi

2 albumi

alchermes

PER LA CREMA PASTICCIERA

Scaldate il latte con 1/2 baccello di vaniglia aperto per il lungo.Sbattete i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais. Versatevi il latte quasi a bollore, filtrandolo.

Mescolate e versate il composto nella pentola, sul fuoco, e riportatelo a bollore. Spegnete dopo 1/2 minuto e lasciate raffreddare la crema ottenuta.

PER IL PAN DI SPAGNA

Montate a lungo le uova con lo zucchero e un pizzico di sale, finché non saranno spumose.

Incorporatevi la farina, setacciata, con delicatezza, senza smontare il composto, e versatelo in una tortiera imburrata e infarinata (ø 18-20 cm). Infornate a 180 °C per circa 20 minuti.

Sfornate e sformate il pan di Spagna e lasciatelo raffreddare.

PER COMPLETARE

Mescolate il rum con pari quantità di acqua. Tagliate il pan di Spagna a fette spesse circa 2 cm e foderate con esse il fondo di una teglia. Spennellatele con la bagna al rum e copritele con uno strato di crema pasticciera.

Intingete velocemente gli amaretti nella bagna, distribuiteli sulla crema e copriteli con la crema rimasta.

Montate a neve gli albumi e, quando cominciano a essere spumosi, aggiungete lo zucchero. Unite, infine, 2 cucchiai di alchermes.

Coprite tutto il dolce con la meringa rosa, aiutandovi con una spatola. Gratinatelo in forno, sotto il grill, per 6-8 minuti.