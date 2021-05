Elena D’Amario è super e sul web conquista tutti, dai grandi ai piccoli, la sua bellezza è fuori dal comune, guardate l’ultimo video

La ballerina Elena D’Amario (Instagram)

Elena D’Amario è la ballerina di Amici di Maria De Filippi e in questa edizione è l’assistente di Lorella Cuccarini che ha molta stima per lei. Tra le due si è creato un rapporto molto bello basato sulla fiducia, affetto e ammirazione reciproca. La ragazza ha ballato a fianco di grandi professionisti ed ha girato il mondo per inseguire la sua più grande passione. Ha fatto sacrifici ed ha fatto molte rinunce soprattutto in ambito sentimentale, ma il successo non le manca.

