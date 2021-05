Saluzzo: il vescovo Cristiano Bodo è ancora positivo al Covid

Mons. Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo (foto di repertorio)

Mons. Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo, è ancora positivo al Covid-19.

L’annuncio è arrivato con un post, pubblicato sul suo profilo personale di Facebook: “Carissimi, purtroppo l’esito dell’ultimo tampone è ancora positivo. Prosegue dunque il mio isolamento, nella forte preoccupazione per le condizioni della mia mamma Grazia.

Per questo motivo, ringrazio le tante persone che a vario titolo e con messaggi attraverso diversi canali, ci hanno fatto arrivare in queste settimane la loro vicinanza e il loro pensiero. Ringrazio quanti si sono uniti nella preghiera, dedicandola alla nostra salute, forse invocando proprio il Beato Carlo Acutis di cui in questi giorni ricorre il compleanno. Alla sua reliquia, una ciocca di capelli, guardo in queste settimane affidandogli le mie preghiere per mamma Grazia, oggi ricoverata. Il vostro vescovo Cristiano“.