quarant’anni-dalla-morte-di-bobby-sands,-a-belfast-veglia-ad-alta-tensione

Spread the love

LONDRA – “Il sogno di Bobby continua e continua la lotta delle forze repubblicane per un’Irlanda unita, libera e egualitaria”. Mary Lou McDonald, leader dello Sinn Fein, il partito che si batte per la riunificazione dell’Irlanda britannica con quella già indipendente da un secolo, ricorda con queste parole la morte di Bobby Sands, il più celebre militante dell’Ira, l’Irish Republican Army, ovvero l’esercito clandestino che ha combattuto contro gli unionisti fedeli alla corona inglese nei trent’anni di guerra civile in Irlanda del Nord.