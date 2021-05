Pomeriggio 5: Diletta Leotta è un mangia uomini?

A Pomeriggio Cinque si discute animatamente dello sfogo sui social di Diletta Leotta contro paparazzi e giornalisti che le avrebbero appiccicato addosso l’etichetta di “mangia uomini”. Nel salotto di Barbara d’Urso il dibattito è molto accesso e non certo a favore della conduttrice sportiva…

“In questi giorni – ha esordito Barbara d’Urso – non si parla d’altro di quello che ha detto la Diletta Leotta che si è scagliata contro i paparazzi brutti e cattivi, contro i giornalisti anche loro brutti e cattivi che la fanno passare per una mangia uomini. Attenzione, attenzione…”. Parole piene di ironia quelle pronunciate da Barbarella risentita probabilmente anche dalle frasi su un tipo di giornalismo spazzatura.

Dopo un lungo servizio che ripercorreva le ultime storie d’amore certe della conduttrice, dal pugile Daniele Scardina all’attore turco Can Yaman fino al figlio del presidente della Roma Ryan Friedkin, si apre il dibattito in studio. La prima a cominciare a Rita dalla Chiesa:

Leggi anche: Diletta Leotta: mille rose rosse da un ammiratore segreto, chi è?

“Ho passato un periodo della mia vita con i paparazzi sono casa e non me la sono mai presa con loro. Ho sempre detto grazie alle persone che si occupano di noi, che ci permettono di essere quello che siamo. La Leotta ha costruito il suo personaggio sull’apparire. Ora è un problema suo, non degli altri…”