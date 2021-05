Occhi neri e profondi che hanno fatto perdere la testa all’attore Hollywoodiano: ecco chi è la bimba in foto

Occhi neri e profondi anche da piccola, hanno fatto perdere la testa al noto attore Hollywoodiano . Ecco di chi stiamo parlando

Le curiosità (Foto Web)

Da piccola una bambina piccola e carina dagli occhi neri e profondi, oggi una nota showgirl e attrice italiana: stiamo parlando di Elisabetta Canalis. Ella nasce nel 1978 e, dopo la maturità classica conseguita presso il Liceo classico Domenico Alberto Azuni di Sassari, si trasferisce a Milano per frequentare il corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere, sostenendo solo pochi esami e non conseguendo la laurea.

Nel 1999 partecipa al casting del film di Leonardo Pieraccioni Il pesce innamorato e a settembre partecipa a diversi casting realizzando vari spot tra cui quello dei cioccolatini M&M’s e viene scelta come velina al programma satirico Striscia La notizia insieme a Maddalena Corvaglia fino all’8 giugno 2002.

Le due veline posano per il calendario per la rivista Max, la Canalis diviene valletta per due edizioni del programma Controcampo, in onda su Italia 1, recitando in due edizioni della fiction Carabinieri. Nel 2004 partecipa al videoclip della canzone di Biagio Antonacci, Convivendo, e da ricordare numerosi partecipazioni cinematografiche tra cui Deuce Bigalow – Puttano in saldo e Decameron Pie.

Conduce nel 2005 per una settimana insieme alla collega Maddalena Corvaglia Striscia la notizia, prendendo parte, successivamente a Love Bugs, e al cine-pattone Natale a New York con la regia di Neri Parenti.

Tantissimi sono stati i successi della bella velina bruna, tra cui ricordiamo la partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Belen Rodriguez nel 2012 in sostituzione della modella Ivana Mrázová, bloccata da una cervicalgia.

Oggi Goodwill Ambassador (Ambasciatrice Ufficiale) di UNICEF Italia.

LEGGI QUI>Elisabetta Canalis sulla brutta morte: “Vergogna”

LEGGI QUI>Da bambino aveva i capelli lunghi oggi è un cantante internazionale: ecco chi è il bimbo in foto

Le curiosità di Elisabetta Canalis

Le curiosità della showgirl (Foto Web)

Elisabetta Canalis ha avuto molte relazioni sentimentali oggetto di gossip, la prima nei primi anni 2000 con il calciatore Cristian Vieri e la seconda, la più chiacchierata, nel 2009 con l’attore George Clooney. La storia tra i due ha fatto sognare migliaia di fan, in quanto l’ex velina di Striscia la notizia aveva conquistato il cuore di un noto attore di Hollywood.

Dopo due anni di relazione, i due hanno proseguito le loro strade separatamente e ancora oggi si parla dei motivi della rottura. L’ex coppia non hai fornito informazioni dettagliate sui motivi ma si è parlato di progetti di vita differenti: pare che uno dei due volesse mettere su famiglia e l’altro no.

Un altro motivo era dovuto alla differenza di età, ai tempi lei 32 anni e lui 50, e proprio in questa occasione ella aveva dichiarato: “E’ stato per me una persona speciale, molto importante come può esserlo un padre. Tra noi c’è stato più un rapporto padre-figlia“.

Una fonte vicina all’attore ha affermato che tra i due vigeva un incompatibilità caratteriale affermando: “Durante le vacanze, lei trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente”.