manchester-city-psg-2-0:-voti,-highlights-e-tabellino,-inglesi-in-finale

Manchester City-PSG 2-0: voti, highlights e tabellino, Pep Guardiola ritrova la finale di Champions League e per la prima volta ci arrivano gli inglesi

Manchester City-PSG 2-0: Pep Guardiola torna in finale di Champions League, il City ci arriva per la prima volta nella sua lunga storia e aspetta di vedere se gli farà compagnia il Chelsea o il Real Madrid.

Una serata da incubo per il PSG che in apertura ha dovuto rinunciare a Mbappé, per il problema al polpaccio che si porta dietro da giorni. Poi la grandinata che ha colpito Manchester lasciando tracce evidenti sul campo ha fatto ulteriore differenza penalizzando i talenti fisicamente leggeri di Pochettino.

Il Var giustamente cancellato la prima emozione, evitando una figuraccia all’arbitro Kuipers che aveva preso per braccio una spalla di Zinchenko. Al secondo sussulto, è arrivato il gol di Mahrez che ha finalizzato una ripartenza iniziata dal lancio perfetto di Ederson, di mestiere portiere.

I parigini hanno provato, trascinati dal solito Marquinhos (traversa di testa) e traditi dalle loro stelle, Neymar e Icardi su tutti. Quando Mahrez ha raddoppiato, non potendo fallire l’appuntamento sull’assist al bacio di Foden, è calato il sipario e sono saltati i nervi a Di Maria, cacciato per un assurdo pestone.

MARCATORI: 11′, 63′ Mahrez

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 6.5; Walker 6, Ruben Dias 6.5, Stones 6.5, Zinchenko 6; De Bruyne 7 (82′ G. Jesus sv), Fernandinho 6.5, Gundogan 6; Mahrez 7.5, Bernardo Silva 6.5 (82′ Sterling sv), Foden 7 (85′ Aguero sv). All. Guardiola 7.5

PSG (4-2-3-1): Navas 5.5; Florenzi 6 (75′ Dagba sv), Marquinhos 7, Kimpembe 5.5, Diallo 5 (82′ Bakker); Herrera 6 (62′ Draxler 5), Paredes 5.5 (75′ Danilo); Di Maria 4, Verratti 5, Neymar 5.5; Icardi 4.5 (62′ Kean 5.5). All. Pochettino 5.5

NOTE: espulso Di Maria (P), ammoniti Herrera (P), Verratti (P), Zinchenko (MC), De Bruyne (MC), Kimpembe (P), Danilo (P)

