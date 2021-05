Loggia Ungheria, il pm Storari indagato a Roma: consegnò a Davigo i verbali di Amara

In una vicenda dai tanti punti ancora oscuri c’è un punto fermo. Il sostituto procuratore di Milano Paolo Storari è indagato dalla procura di Roma per rivelazione del segreto d’ufficio in relazione al caso dei verbali degli interrogatori resi ai pm milanesi dall’avvocato Piero Amara.

L’indagine è condotta a Roma dal pm Rosalia Affinito, che oggi dovrà ascoltare l’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, tenuto a spiegare le modalità di ricezione degli atti che Storari gli consegnò materialmente “in autotutela”: il magistrato milanese infatti lamentava che i vertici della Procura, in particolare Francesco Greco, tardavano l’iscrizione di Amara e delle persone da lui citate nei verbali nel registro degli indagati.

Sempre a Roma è indagata per calunnia Marcella Contrafatto, l’impiegata di Palazzo dei Marescialli ed ex segretaria al Csm proprio di Davigo, ora sospesa dalle funzioni: la donna è accusata di aver inviato i verbali secretati di Amara a Repubblica e Fatto Quotidiano, oltre al consigliere del Csm Nino Di Matteo, accompagnate da lettere che accusavano gli inquirenti milanesi di non voler svolgere indagini.

Sulle vicende della loggia Ungheria si muovono anche altre due procure: quella diretta da Raffaele Cantone a Perugia, che indaga per associazione segreta, ma anche quella di Brescia, che indaga invece per valutare eventuali profili penali in capo a magistrati in servizio a Milano.

Quanto a Storari, al sostituto procuratore di Milano è stato notificato l’invito a comparire per sabato. Il magistrato rischia anche un trasferimento d’ufficio.

Della vicenda che rischi di provocare un nuovo terremoto nella magistratura è informata anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia, che ha parlato ieri col procuratore generale Giovanni Salvi. Quest’ultimo sta valutando l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del sostituto procuratore milanese ora indagato nella Capitale.

