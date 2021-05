La Casa di Carta 5: Alvaro Morte dice addio alla serie

La Casa di Carta 5: Alvaro Morte dice addio alla serie. Dopo Pedro Alonso, Berlino ne La Casa di Carta, anche Alvaro Morte, il Professore, dice addio alla serie tv, che si conclude definitivamente con la quinta e ultima parte. L’attore ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui saluta la serie che lo ha reso celebre:

Nella didascalia scrive: “Lasciando per l’ultima volta il set de @lacasadepapel. Non c’è bisogno di parole. Sono così grato per tutto. Ai fan (i primi, per tutto), all’intero team di @vancouvermediaproducciones e @netflixes @netflix e a te, mio caro Professore. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. GRAZIE“.

Le riprese della quinta e ultima parte de La Casa di Carta quindi ora dovrebbero essere ultimate (sempre che non ci sia ancora qualche protagonista che sta girando le sue ultime scene). Da questo momento si entrerà nella fase di post produzione. Quando arriva la parte 5 su Netflix? Stando ad alcune indiscrezioni l’uscita doveva essere aprile 2021 (voci non confermate) ma il debutto su Netflix è stato rimandato a data da definirsi. C’è chi dice primavera/tarda primavera di quest’anno, c’è chi dice addirittura settembre/ottobre 2021.

Pochi dettagli per il momento anche la trama, anche se presumiamo continui esattamente da dove si è interrotta nel finale della parte 4. Non ci resta quindi che attendere ulteriori delucidazioni per saperne di più.