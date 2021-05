Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei Famosi, Elisa Isoardi perché non ha messo il bikini?

Elisa Isoardi ha sfoggiato all’Isola dei Famosi soprattutto costumi interi? Come mai l’ex conduttrice de la Prova del Cuoco non ha indossato, come le altre colleghe naufraghe, il due pezzi più o meno “striminzito”? Perché questa scelta? L’ex di Salvini lo ha rivelato in un’intervista.

Elisa Isoardi ha indossato, per la maggior parte dei giorni di permanenza all’Isola dei Famosi, il costume intero. Perché? I maligni hanno dato la colpa a qualche inestetismo da nascondere, ma la verità è un’altra. Vediamo cosa ha detto la 39enne.

Isola, Isoardi e i costumi interi: ecco perché

I fan del reality e il pubblico avevano notato il fatto che la bella Isoardi aveva indossato solo costumi interi. A differenza delle altre naufraghe non aveva scoperto più di tanto il suo corpo: perché questa scelta? Lo ha spiegato in un’intervista a Sorrisi e Canzoni tv:

“È stata una questione di educazione; lo trovo più consono per ciò che sono e per la mia età”

Insomma, nessun segreto o inestetismo: solo un po’ di pudore, forse eccessivo. Solo dopo quasi venti giorni, ha sfoggiato un bikini da urlo, cedendo, quindi, anche lei alla sensualità.

E il cambio di costume, come hanno notato i più attenti, le è costato all’inizio, una tintarella non omogenea, subito corretta grazie al potente sole dell’Honduras. Raccontando del suo bikini in “ritardo” ha detto: “L’ho messo solo assieme alle altre donne, quando me la sono sentita”.

Isola, Elisa tornata a casa con 10 kg in meno

La vita sull’Isola, con scarso cibo e con una cura dimagrante imposta, ha portato la bella Elisa a perdere 10 kg. La conduttrice, che faceva parte del gruppo delle Amazzoni (con Vera Gemma e Miryea Stabile), ha rivelato:

