Il Comune di Napoli spende milioni per l’arredo urbano, ma nessuno se n’è accorto…

Il Comune di Napoli scivola quasi sempre in fondo alle classifiche relative alla spesa degli enti per verde, politiche del lavoro o per il turismo. Quando si tratta di arredo urbano, però, contro ogni aspettativa Palazzo San Giacomo schizza in prima posizione. Il capoluogo campano spende più di tutte le grandi città italiane per la predisposizione e la realizzazione di politiche urbanistiche e per la programmazione dell’assetto territoriale: 48,98 euro pro capite e, negli ultimi quattro anni, l’amministrazione guidata da Luigi de Magistris ha incrementato del 44% gli investimenti per arredo urbano e piazze.

I dati raccolti da Openpolis rivelano che Napoli spende molto più di Venezia o Milano che dedicano a questa voce di bilancio, nella quale sono comprese gli esborsi per la riqualificazione e la manutenzione di spazi come piazze e aree pedonali, rispettivamente 32,43 euro e 18,87 euro pro capite. Fanalino di coda Verona con una spesa di appena 8,35 euro per abitante. Ma spendere molto non equivale a spendere bene: guardando le condizioni della città, dei marciapiedi, delle piazze e l’arredo urbano in generale, l’esborso sostenuto non ha prodotto risultati lusinghieri.



«Per una volta il problema non è la mancanza di denaro – spiega l’architetto Pasquale Belfiore, già assessore comunale al Centro storico e all’Edilizia – Viene meno il solito alibi con il quale usiamo lamentarci.