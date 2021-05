francesca-brambilla-e-il-grande-dolore:-“preferisco-morire-prima-io”

Francesca Brambilla, la ‘bona sorte’ di ‘Avanti un altro’ sta attraversando un periodo molto particolare. Ne ha parlato su Instagram

Francesca Brambilla (Gettyimages)

‘Avanti un altro‘ resta uno dei programmi più seguiti sul piccolo schermo. L’abile conduzione di Paolo Bonolis al fianco di Luca Laurenti, ma anche quelli che sono i personaggi che contornano il programma e che puntualmente spuntano fuori per aiutare i concorrenti in gioco. In alcuni casi parliamo di bellezze mozzafiato, come nel caso di Francesca Brambilla. La ‘bona sorte’ del programma, infatti, è di una bellezza strepitosa, ed ogni volta che viene chiamata in causa manda in visibilio il pubblico maschile.

Classe ’92 e nativa di Bergamo, la showgirl ha intrapreso un percorso che ad oggi la tiene al centro dell’attenzione in quel di ‘Avanti un altro’, ma il mondo del gossip ha già imparato a conoscerla. Sono diversi, infatti, i flirt che le vengono attribuiti: da Gue Pequeno a Stefano Laudoni, passando per Max Colombo, compagno attuale di Karina Cascella. Insomma, quello della Brambilla è di sicuro un profilo molto ammirato.

Ma in queste ore la donna sta attraversando un dolore molto forte. Il tutto è stato raccontato prontamente su Instagram, ed i suoi follower le stanno assicurando massima vicinanza.

Francesca Brambilla ed il dramma che sta vivendo

La ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo attraverso i social. Il tutto è rivolto a Camillo, il cane della 28enne bergamasca, che purtroppo è stato costretto ad essere sottoposto ad un’operazione. Grande paura e dolore per quelle che potrebbe essere le conseguenze per Camillo.

“Vi lascio soli 5 minuti così puoi salutarlo… ( cosa!?). Queste parole mi rimbombano nella testa, non riesco a smettere di piangere… Ti hanno preso e ti hanno portato via da me… Quello che rappresentava il mio tutto, il mio cuore, la mia vita, i miei sorrisi, ed ogni emozione di quando tornavo a casa sapendo di vederti”, le parole all’interno del post della Brambilla.

“Ora sei in clinica, ricoverato e non si sa se potrai tornare a darmi i tuoi baci e abbracci nel cuore della notte. Non si sa se reagirai agli antibiotici. Non so se ti porterò a casa…

Ho vissuto 15 anni accanto a questo cane, un’anima unica e pura, in simbiosi totale. Abbiamo passato ogni momento insieme e abbiamo visitato un sacco di luoghi nel mondo sempre io e te, il mio compagno di vita, il mio compagno di viaggio perfetto. Mi hai insegnato l’amore incondizionato senza farmi mancare mai il sorriso”, la didascalia pregna di sentimento da parte della donna.

Poi la chiosa, con Francesca che vuol guardare con speranza ai prossimi giorni: “Ti sto aspettando.. fuori da quella clinica, per farti vedere ancora un sacco di boschi per il mondo, che tanto ami e che ancora non hai visto. Ti amo”.