fedez,-il-rap-contro-la-d’urso-e-lei-dice:-“con-me-ha-sbagliato-tanto-…”

Non si placa la polemica innescata da Fedez che, dopo aver denunciato di essere stato censurato dalla dirigenza Rai in merito al discorso che doveva tenere al concertone del 1 maggio, in tanti gli si sono rivoltati contro ricordandogli tutti i pezzi che ha scritto contro gay e contro le donne dando l’impressione a tutti di essere omofobo e razzista.

Fedez si è giustificato dicendo che quelle frasi appartengono al passato che sono uscite dalla bocca di un 19enne e che oggi lui è una persona completamente diversa che si batte per i diritti delle minoranze e, per l’approvazione, in questo momento, del DDl Za.

Fedez e il rap contro Barbara D’Urso

Fedez tra i tanti suoi brani del passato ne ha scritto uno contro Barbara D’Urso dal titolo Blasfemia, che recita così: “Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, te la do tutta se ammazzi Barbara d‘Urso perché io non posso ancora concedermi questo lusso”.

In tanti sono intervenuti sulla questione e Giovanni Ciacci a Pomeriggio 5 ha dichiarato che Fedez dovrebbe porgere le sue scuse alla D’Urso mentre Alessandro Cecchi Paone ha detto che in quella canzone c’è una forma di violenza inaccettabile e per questo lui ha dato tutta la sua solidarietà a Barbara D’Urso.

La replica di Barbara D’Urso alle frasi terribile che Fedez ha usato contro di lei

Anche Barbara d’Urso è intervenuta su questo argomento e ha detto: “Non porto rancore”.

Poi ha aggiunto che, piuttosto, lei apprezza che Fedez abbia saputo riconoscere di essere stato omofobo e che nella vita è anche normale e giusto cambiare e, a proposito delle frasi terribili su di lei ha detto: “So bene cosa aveva scritto su di me … Non porto rancore, va benissimo così, volo alto. Anche se ha sbagliato contro di me, augurandomi di essere uccisa, che fosse ironico o non ironico non ha importanza, se cambi e fai cose belle per la gente dico ‘bravo Fedez’ come faccio da anni”.

Barbara D’Urso ha, dunque, voluto smorzare i toni della vicenda che la vedono coinvolta e ha, piuttosto, voluto sottolineare che è sinonimo di intelligenza capire di aver sbagliato, ammetterlo e cambiare rotta. Lei ha sostenuto di apprezzare questo cambio di personalità di Fedez e di approvare come si comporta oggi facendo tanto bene al prossimo insieme alla moglie Chiara Ferragni.

E, per questo, ha detto: “Ho sempre comunque fatto mille applausi per il suo impegno”.

