È morto Nick Kamen, il cantante di Each Time You Break My Heart

La popstar britannica, idolo degli anni ’80, lottava da tempo contro il cancro. Il suo volto da pubblicità è stato lanciato nel mondo della musica grazie a un’intuizione di Madonna

(Foto: Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images)

Nick Kamen, la popstar inglese dell’Essex, ci ha lasciati a 59 anni. A dare la notizia è l’amico Boy George su Instagram. Un esordio da modello benedetto dallo spot dei jeans Levi’s – in cui si toglieva i pantaloni e restava in boxer a leggere una rivista – che gli ha dato la popolarità mondiale. E ha incuriosito Madonna che, nel 1986, ha prodotto la sua prima hit planetaria Each Time You Break My Heart.

Look alla Elvis Presley, faccia da bello e impunito, nel 1987, grazie al disco che portava il suo nome è diventato l’idolo dei teenager. Un anno



più tardi la signora Ciccone ha puntato ancora su di lui con il secondo album Us e i singoli Tell me e Bring me your love. Richiestissimo dai media, la sua canzone Turn it up fu inserita nel soundtrack del blockbuster Disney Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi con Rick Moranis. Per il cinema ha scritto brani per le pellicole Shag, l’ultima follia e Dick Tracy con Madonna e Warren Beatty.

Quando un amico muore di Aids e finisce la sua relazione con la modella Tatiana Patitz (apparsa anche nel video di Tell me), decide di dedicarsi a un periodo di solitudine e riflessione che lo cambierà molto.

Il declino (professionale) è iniziato nei ’90, proprio quando i suoi progetti si sono fatti più maturi. L’ultimo lavoro è stato l’autobiografico Whatever, Whanever del 1992. Da quel momento si è ritirato a vita privata dedicandosi all’arte e alla produzione di video, anche se con l’arrivo dei social molti fan gli hanno dedicato pagine unofficial. Nonostante la sua vita non fosse più sotto i riflettori fece qualche apparizione fugace e attirò nuovamente l’interesse della stampa per la love story con la conduttrice inglese Amanda De Cadenet. Nel 2019 aveva fatto sapere agli ammiratori, attraverso il suo team, che dopo un cancro e la chemioterapia si stava riprendendo.