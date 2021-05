Diletta Leotta e Can Yaman sono stati raggiunti da Chi e immortalati in alcuni scatti che testimoniano che il loro legame è ancora forte.

Diletta Leotta Can Yaman

L’amore con Can Yaman non è tramontato e forse non lo è mai stato. Gli scatti pubblicati sui giornali nei giorni scorsi dove si vedeva il bacio tra Diletta Leotta e il Presidente della Roma, Ryan Friedkin, si sono rivelati fasulli. Non nel senso che non ci sia stato quel “limone” tra i due, bensì che risale a qualche mese fa. Infatti, come ha affermato la conduttrice di DAZN lo scatto rubato è di dicembre. Nel dubbio, ecco l’esclusiva di Chi.

Diletta Leotta, riscoppia la passione con Can Yaman: weekend rovente – FOTO

L’attore turco in compagnia di Diletta Leotta (via Screenshot)

Sul settimanale “Chi” per gli appassionati di gossip ci sono novità clamorose sul ritorno di fiamma tra la coppia di fidanzati dell’anno: Can Yaman e Diletta Leotta che, dopo un breve allontanamento per divergenze di opinioni, si sono riconciliati e hanno passato un rovente weekend di passione.

La coppia ha soggiornato al Mandarin Hotel di Blevio sul lago di Como, un luogo romantico – fu la leggendaria Villa del soprano Giuditta Pasta, musa del compositore Vincenzo Bellini che per lei scrisse l’opera Norma e la celebre aria “Casta Diva” che da ora il nome al resort -, dove l’attore turco e la conduttrice hanno ritrovato insieme il sorriso.