Il medico che aveva visitato Davide Astori è stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Firenze per non aver approfondito le anomalie cardiologiche che avrebbero poi portato alla morte il calciatore. La difesa: “Impugneremo la sentenza“. È arrivata la sentenza per il medico che aveva visitato Davide Astori. Il cardiologo Giorgio Galanti era accusato di omicidio […]

L’articolo Davide Astori, qualcuno paga per la sua morte: il risarcimento è un milione di euro proviene da Leggilo.org.

