come-funziona-il-parental-control-di-star

Star parental control, come funziona

Su Star il parental control arriva in concomitanza con la data di debutto del brand incluso all’interno di Disney+. Dal 23 febbraio 2021, infatti, il catalogo di Disney+ si arricchisce con nuovi titoli grazie a Star, il sesto brand nella piattaforma. Al fine di garantire una visione adeguata all’età, su Star è possibile selezionare i contenuti accessibili a un determinato profilo. Vediamo più nel dettaglio su Star il parental control come si può utilizzare al meglio.

Come tutti i sistemi di controllo da parte di adulti nei confronti dei più piccoli, questo strumento consente di separare i titoli consigliati per un pubblico adulto e quelli per i bambini. A seconda del genere di profilo impostato, quindi, è permesso l’accesso a determinati contenuti. Ovviamente è possibile cambiare anche le impostazioni in corso d’opera: la modifica del parental control può essere effettuata dai profili che ne hanno l’autorizzazione in qualsiasi momento.

Dal 23 febbraio 2021 per l’app di Disney+ (all’interno del quale è compreso Star) arriva un aggiornamento. Il fine ultimo è includere un parental control facile da utilizzare. Più è intuitivo più è certo che i contenuti per adulti non finiscano sotto gli occhi dei più piccoli ai quali non è visibile il menù del parental control su Disney Plus, gestito dai profili degli “adulti”. Così Disney+ resta un ambiente sicuro e protetto anche per i piccini.

Parental control di Star, limite di accesso e PIN

Una Scena Della Serie Tv Prison Break

Cosa si può fare grazie al parental control di Star nello specifico? Come già accennato è possibile stabilire dei limiti di accesso specifici per determinati profili. Il criterio è la classificazione dei titoli che sono etichettati sulla base del pubblico a cui sono consigliati.

Nel caso tu non ti senta ancora sicuro, c’è un’opzione aggiuntiva nel parental control previsto dal debutto di Star in Italia. Con l’aggiunta di un PIN si garantisce il blocco dei profili che hanno accesso alla visione dei contenuti adatti a un pubblico adulto.

In generale, per evitare i casi che a volte vengono segnalati in cui Disney+ sembra essere utilizzato da qualcuno senza permesso, è consigliabile utilizzare una password forte. Ad esempio, è saggio evitare le password comuni come 123456 e scegliere una password solo per Disney+, non usata per altri account o abbonamenti.

Parental control per diverse fasce d’età

Quali sono le fasce d’età selezionabili nel parental control di Disney+? Dopo il lancio di Star su Disney+, al primo accesso sulla piattaforma ti verrà chiesto se attivare l’accesso ai contenuti per un pubblico più adulto impostando la fascia d’età che va da 14+ a 18+. Impostando il profilo su 18+ verrà chiesta la conferma con la password dell’account, dopo si otterrà l’accesso a tutti i contenuti disponibili all’interno del catalogo di Star. Anche in questo caso, l’abbonato potrà decidere se aggiungere un PIN al proprio profilo per una maggiore protezione. Togliere il parental control su Disney Plus e, quindi, su Star, non è permesso ai profili che non rientrano in questa fascia.

Ricordiamo però che Disney+ permette la creazione di un massimo di sette profili per ogni account e che, dal 23 febbraio, l’account principale può selezionare la classificazione dei contenuti personalizzati per ogni profilo adatto a ciascun utente. In questo caso le opzioni di classificazioni d’età sono le seguenti: 6+, 9+, 12+,14+, 16+ e 18+. Solo dopo aver selezionato l’opzione che si preferisce attivare, i contenuti all’interno di ogni profilo si adatteranno alla classificazione da te selezionata.

Se invece preferisci non selezionare alcuna fascia d’età, allora verrà attivata la classificazione predefinita di 14+ applicata a ciascun profilo. Questa potrà comunque essere modificata in qualunque momento.