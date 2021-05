Will Smith senza filtri: “Sarò sincero: sono nella peggiore forma della mia vita” (LA FOTO)

Will Smith letteralmente senza filtri. L’attore ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in mutande e ciabatte (e con una felpa addosso), la didascalia è epica: “Sarò sincero con voi: sono nella peggiore forma della mia vita“. L’attore 52enne, noto per la bravura delle sue interpretazioni ma anche per il physique du rôle, ha sorpreso i fan. 6 milioni di like in un giorno e quasi 100 mila commenti: “Grazie!!! Non stiamo tutti così dopo questa pandemia?”, ha scritto un utente. Un altro: “Questo è il post più bello della storia dei social media”. E qualcuno ironizza: “Finalmente sembro il mio idolo”.