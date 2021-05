underwater-place,-immersi-nel-quartiere,-10-appuntamenti-radio-per-ascoltare-le-voci-del-quartiere-romolo.

Spread the love

Parte domani 4 maggio su shareradio.it “Underwater Place, immersi nel quartiere”: 10 appuntamenti per un nuovo programma radio nato per ascoltare le voci del quartiere Romolo e dintorni, dalla Barona a Stadera fino a Corso San Gottardo. Un’occasione speciale per raccontare progetti e discutere insieme di sostenibilità, acqua e tanto altro.

In Via Rimini a Milano c’è un cantiere che sta crescendo velocemente e che presto sarà la nuova sede di Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Un edificio ad alta prestazione ecologica che vuole diventare un punto di riferimento per tutti, grazie anche agli ampi spazi e alla piazza d’acqua aperti alla cittadinanza e alle reti associative della zona.

Così Gruppo CAP ha avviato un progetto, guidato da Super, il festival delle periferie e in collaborazione con Noicoop, di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza dove sorgerà la sua nuova casa. Dopo una fase di mappatura e ascolto, è arrivato il momento di lanciare Underwater Place, immersi nel quartiere, un nuovo progetto radiofonico realizzato insieme a Shareradio.

Obiettivo? Raccontare gli spazi che saranno messi a disposizione una volta inaugurata la nuova sede, parlare di tematiche legate all’attività di Gruppo CAP come l’acqua, la sostenibilità e l’economia circolare, ma anche di città e comunità sostenibili, di socialità e quartieri, di cultura, arte, ibridazione degli spazi e tanto altro.

Con la conduzione di Alberto Nigro e Nicola Mogno, affiancati da Federica Verona, durante la puntata si alterneranno ospiti, rubriche e musica che accompagneranno gli ascoltatori per 10 appuntamenti, ogni martedì dalle 18.30 a partire dal 4 maggio sulle frequenze di Shareradio.it.

Sarà l’occasione di conoscere più da vicino il mondo di Gruppo CAP, le realtà di quartiere, l’agenda milanese e molti altri progetti virtuosi.

Underwater Place è un programma a cura di Shareradio e Super il festival delle periferie per Gruppo CAP.