Home » Tv » Tommaso Zorzi si sfoga: “Fa troppo male”

Tommaso Zorzi manifesta tutto il suo dispiacere per gli attacchi subiti sui social per aver parlato di libertà di espressione, per essere andato contro la Lega e l’omofobia per aver difeso anche il politicamente scorretto di Pio e Amedeo. Ecco lo sfogo sui social.

Tommaso Zorzi è stato attaccato pesantemente sul web per aver difeso Fedez, che a sua volta si era schierato a favore del Ddl Zan. Un attacco che, sottolinea l’opinionista dell’Isola dei famosi, fa male, soprattutto perché l’attacco è legato a certe tematiche che ancora purtroppo vanno affrontate perché rappresentano per molti ancora un tabù.

Anche nella casa del Grande Fratello Vip Tommy aveva dimostrato di essere molto sensibile a una realtà che lo vede coinvolto in prima persona e che lo ha costretto, negli anni, a subire prese in giro, derisioni e chi più ne ha più ne metta.

Leggi anche: GF Vip, Tommaso Zorzi: spunta un altro flirt

Ecco che cosa ha scritto in una Instagram Stories il vincitore del GF Vip e conduttore de Il Punto Z:

“Vi ricordo che mercoledì feci delle storie su Instagram dicendo esattamente quello che poi qualche giorno dopo ha detto Fedez su Rai 3. Sulla Lega e l’omofobia. Con gli stessi esempi che giustamente ho citato lui su quel palco. Ultimamente, quando si tratta di me, per le persone alle quali non piaccio è una gara a chi ferisce di più. Non vi nascondo che fa male. Non vi nascondo che non è facile acquisire la consapevolezza che tutto quello che farai sarà soggetto a uno scrutinio severissimo. Io sono sempre rimasto fedele ai miei principi, con il mio tono, ma coerente. Mi dispiace non poterla vivere con maggiore serenità. Da parte mia e da parte vostra. Forse è questione di tempo”.

Zorzi difende anche Pio e Amedeo

Zorzi ha anche rimarcato, sempre sui social, quando a libertà di espressione per un artista sia fondamentale e ha chiamato dunque in causa anche Pio e Amedeo, che del politicamente scorretto hanno e stanno facendo la loro cifra stilistica. I due artisti, che hanno appena concluso l’esperienza su Canale 5 con il loro show Felicissima Serata, che ha riscosso un successo straordinario, ma che sono finiti nell’occhio del ciclone nelle ultime ore per un loro sketch politicamente scorretto.