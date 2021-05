temptation-island,-valeria-liberati-“minaccia”-ciavy

Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis sono una delle coppie che hanno deciso di darsi una seconda opportunità nonostante non siano sopravvissuti al reality delle tentazioni. A distanza di un anno dal loro reality, le cose tra i due sembrano non andare per nulla bene e, in un box domande sul suo profilo Instagram, Valeria è tornata a smentire il matrimonio e parlare delle sue intenzioni con Ciavy.

Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis sono una delle coppie più “sorvegliate” dal pubblico del web e soprattutto da chi li ha visti insieme a Temptation Island. La loro relazione non è mai andata realmente a gonfie vele, come abbiamo potuto notare dagli atteggiamenti di Ciavy a Temptation.

Nonostante un falò di confronto disastroso, Valeria ha deciso di perdonare Ciavy ma con moltissime riserve sul suo conto; pronta per andare in una nuova casa a convivere con il p.r romano, la bella influencer non è così convinta che il loro futuro sarà insieme.

Per adesso è continuamente in forse il loro matrimonio che, ancora una volta, la Liberati ha smentito fermamente.

Valeria Liberati parla di Ciavy “So cosa voglio nella vita”

Valeria Liberati ieri è apparsa tra le stories di Selvaggia Lucarelli che, dopo aver parlato della sua dipendenza affettiva da un uomo, se ne sta occupando in diversi podcast.

Un post dove la giornalista ha pubblicato una foto dei due dichiarando di aver notato una forte dipendenza di Valeria nei confronti di Ciavy; i followers della Liberati sono sempre molto attenti a quello che accade tra i due e recentemente le hanno chiesto se perdonerà nuovamente il suo ragazzo in futuro.

Valeria è stata molto secca nel rispondere, dichiarando:

“No! Perché finalmente ho la forza di dire basta, non ho più la paura di rimanere da sola, finalmente so quanto valgo. Il tradimento ti lacera dentro, ti uccide. Semmai dovrò scoprire qualcosa vorrebbe dire aggiungere altre ferite e non ho più spazio. Una cosa è sicura e posso dirla con chiarezza: Nella mia vita non accetterò mai più alcun tradimento!”

Parole che risuonano molto forte nella testa di Ciavy che, ancora una volta, è stato messo in guardia dalla forte e determinata Valeria!