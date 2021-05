Quando finisce Chiamami ancora amore su Rai 1?

Chiamami ancora amore su Rai 1 debutta lunedì 3 maggio 2021 con la prima puntata alle 21.25 circa. La puntata 1 è formata dai primi due episodi che si intitolano rispettivamente La festa e Il dilemma. Gli episodi 1 e 2 (vale a dire la prima puntata) è disponibile in anteprima a partire da lunedì 26 aprile 2021 su RaiPlay, la piattaforma streaming targata Rai. La programmazione prosegue poi sul primo canale Rai. Su RaiPlay gli episodi dal terzo in poi sono caricati in streaming on demand dopo la messa in onda oppure sono visibili in diretta. Quando finisce Chiamami ancora amore su Rai 1?

La fiction per la regia di Gianluca Maria Tavarelli e creata da Giacomo Bendotti conta tre appuntamenti su Rai 1. Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction in associazione con About Premium Content, Chiamami ancora amore finisce il 17 maggio con la terza e ultima puntata (episodi 5 e 6) su Rai Uno, salvo cambi di programmazione.

Di Chiamami ancora amore quanti episodi mancano

Di Chiamami ancora amore quanti episodi mancano? È una domanda la cui risposta varia a seconda del momento in cui stai leggendo questo articolo. Di seguito, però, possiamo ricapitolare quante puntate ha in totale Chiamami ancora amore e, nel dettaglio, quanti episodi ci sono in tutto.

Come menzionato sopra, ogni puntata è composta da due episodi della durata di circa cinquanta minuti ciascuno. Chiamami ancora amore quante puntate ha? Ne ha tre, ognuna formata da un doppio episodio. Di seguito ti riportiamo la programmazione di Chiamami ancora amore in prima visione per fare il calcolo su quante puntate manchino.

Chiamami ancora amore programmazione puntate su Rai 1

Simone Liberati e Greta Scarano in “Chiamami Ancora Amore”. Credits: Fabrizio De Blasio e Rai

Ecco la programmazione completa di Chiamami ancora amore su Rai 1:

Prima puntata (episodi 1 e 2) – lunedì 3 maggio 2021

(episodi 1 e 2) – lunedì 3 maggio 2021 Seconda puntata (episodi 3 e 4) – lunedì 10 maggio 2021

(episodi 3 e 4) – lunedì 10 maggio 2021 Terza puntata (episodi 5 e 6) – lunedì 17 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Chiamami ancora amore è soggetta a variazioni.