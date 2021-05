le-app-per-ingrandire-il-mirino-nei-giochi-sparatutto

Ideali per chi ha problemi a prendere la mira su giochi come Fortnite, Pubg o Call of Duty: Mobile

(Foto: App Rangers Community)

Non è semplice giocare a un titolo di tipo fps – uno sparatutto in prima persona – come Fortnite, Pubg oppure Call of Duty: Mobile su smartphone perché ci si deve affidare a un display non troppo grosso, che deve anche ospitare i comandi virtuali. Il risultato è che prendere la corretta mira può risultare spesso un’impresa ardua con la “x” o il “+” che si perdono tra i vari dettagli mostrati e un’illuminazione spesso non ottimale.

Per risolvere il problema ci sono alcune app per Android che ingrandiscono e migliorano il mirino, pensando anche a chi ha problemi di vista. Funzionano in modo molto semplice sfruttando la capacità del sistema operativo di Google di permettere alle applicazioni di sovrapporsi l’un l’altra. Questi software di mira assistita vanno dunque a posizionare il mirino ingrandito proprio in corrispondenza di quello originale, per una visuale migliore. Non sono da confondere con i famigerati aimbot ossia i bot per non mancare nemmeno un bersaglio o un nemico.

Custom Aim

Custom Aim è tra le app più utilizzate perché già nella versione free può garantire una buona scelta di stili di mirini, tutti configurabili con valori di colore, dimensione, posizione e trasparenza. La versione Pro aggiunge numerose varianti e elimina la pubblicità. In generale, è quella meglio realizzata e con più opzioni di personalizzazione.

(Foto: Custom Aim)

Aim Helper

Funzionamento simile per Aim Helper, che mette a disposizione una scelta meno raffinata nel design, ma più ampia nel numero di mirini sfruttabili nella versione gratuita.

Crosshair Pro

Infine, un’altra app non troppo complicata nell’utilizzo, forse un po’ rustica esteticamente, ma con un buon numero di mirini a disposizione senza spendere un centesimo.

Indicazione per tutte le app: una volta installate, sarà necessario attivare il permesso di visualizzazione sopra le altre app, necessario allo scopo. Per disattivare il mirino aumentato, di solito basta un tap sul comando che appare nella area notifiche, con uno swipe dall’alto al basso.