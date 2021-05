In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Maggio: Beccato con lo spione. Renzi spara a Report. Voglia di censura, interrogazioni e calunnie da Iv

Interrogazione. I fedelissimi dell’ex premier usano il Parlamento per chiedere conto di una fattura (che non c’entra nulla con l’incontro con lo 007)

A gentile richiesta di molti lettori, e solo per quella, provo a dire la mia sul gran frastuono attorno a Fedez, alla legge Zan, al caso Rai e al monologo scorretto di Pio e Amedeo. Premessa: a me gli artisti che non si fanno gli affari propri ma dicono la loro anche su temi politici […]

Censura Primo Maggio. Il rapper sul ddl Zan E Di Mare insiste: “Da Fedez frasi gravi e infamanti” Il caso Fedez ha convinto ancor di più Mario Draghi ad affidare a un supermanager esterno la guida della Rai. Un professionista che però non dovrebbe coincidere con Tinny Andreatta, evocata invece da molti come rientrante da Netflix, che tra l’altro porrebbe il problema della clausola di non concorrenza. E i candidati in lizza per […]

Covid-19. la fiducia nei “migliori” Draghi, gradimento in picchiata. Luna di miele finita in due mesi Sondaggi. Dal giuramento a oggi, l’esecutivo perde oltre il 10%. Peggio dell’ex Mr. Bce aveva fatto solo il governo di Monti

Politica (ex) verde Idrogeno, rinnovabili e nucleare: Cingolani ha idee poco “green” Equivoci. La filosofia del ministro: la tecnologia curerà se stessa, la sostenibilità ambientale è buona solo se compatibile con l’economia

L’Intervista. Massimo Bugani. Il veterano del M5S “5S, ora basta parlare di posti. La strada è il centrosinistra” Il Movimento che fu sembra già roba d’archivio, quello che sarà è soprattutto nelle mani di Giuseppe Conte, il rifondatore ancora bloccato da mille grane. Massimo Bugani, veterano del M5S e capo staff della sindaca di Roma Virginia Raggi, non pare sorpreso: “L’avevo previsto che non sarebbe stato facile, perché il Movimento è composto da […]

Il terremoto Da Milano a Perugia: il domino dell’avvocato Amara sulle Procure L’accusa. L’inquisito indica tra gli affiliati a una fantomatica loggia diversi magistrati

Bologna Mediaset spodesta Radio Città del Capo. Ultima emittente libera divorata da Subasio Scompare una delle ultime radio indipendenti e libere: da ieri Radio Città del Capo, storica emittente bolognese, non trasmette più. L’ultima frequenza è stata venduta a Radio Subasio, del gruppo RadioMediaset. Dalla sinistra a Pier Silvio Berlusconi. Un epilogo tragico per un’emittente capace di fare della propria indipendenza politica una bandiera: negli anni 90 Radio […]

Dl sostegni bis Niente svolta, i ristori restano sui ricavi Impres. Si riceve in automatico la stessa cifra di aprile ma si può cambiare periodo di riferimento

Francesi in uscita Biscione-Vivendi, accordo dopo 5 anni di scontri Dopo cinque anni di scontro, Mediaset, Fininvest e Vivendi hanno trovato ieri un accordo. I francesi, soci del gruppo televisivo con quasi il 30%, cederanno buona parte della loro quota. Si dovrebbe chiudere così uno scontro durissimo avviato nel 2016 quando il patron di Vivendi, Vincent Bolloré, stracciò l’accordo per rilevare la pay tv di […]

In Cassazione Vannini, condanne confermate per la famiglia Ciontoli La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli, accusato dell’omicidio volontario di Marco Vannini. Confermate anche le condanne a 9 anni e 4 mesi per la moglie di Ciontoli, Maria Pizzillo e ai due figli Federico e Martina Ciontoli. La sentenza, è stata accolta da un lungo applauso e […]

Tempio Pausania Grillo Jr, nuovi capi d’accusa. E dopo 2 anni si scopre: interrogato il tabaccaio “sbagliato” Una sequenza di foto ricostruita in un modo più definito, in cui Ciro Grillo e gli amici Edoardo Capitta e Vittorio Lauria scattano immagini oscene con i telefonini, accanto a una delle due ragazze conosciute quella sera. R.B. è addormentata sul divano. Non si accorge di niente, forse anche per effetto dell’alcol assunto durante la […]

Val d’Agri Basilicata, la transizione si fa col petrolio L’accordo. Eni e Shell potranno estrarre per altri 10 anni. Bardi: “Ma ci danno 6 volte più di prima” di Vds

L’intervista. Antonio Ingroia sul racconto del killer “Avola su rapporti Stato-mafia è depistante, lo conosco bene” Avvocato Antonio Ingroia, ai tempi in cui da magistrato ha indagato sulla mafia ha avuto a che fare con l’ex killer di Cosa nostra Maurizio Avola, ora protagonista del libro Nient’altro che la verità di Michele Santoro? Più volte. Secondo lei Avola è stato attendibile? Ho considerato all’inizio la collaborazione di Avola particolarmente preziosa, perché […] di Giampiero Calapà

Alla Festa del Lavoro l’imboscata di “neri” e “gialli” al sindacato Un video diffuso sui social mostra decine di incappucciati, vestiti di nero, che prendono a calci un furgoncino con la sigla sindacale CGT e agitano sbarre di ferro mandando in frantumi i finestrini. In un altro video lanciano oggetti e strattonano i militanti, coprendoli di insulti. Si vede anche un furgone del sindacato saccheggiato e […] di Luana De Micco

L’esecutivo non c’è Netanyahu senza alleati, anche Bennett dice ‘no’ Benjamin Netanyahu tra l’incudine e il martello. Mentre a mezzanotte scade il tempo per lui dalle elezioni marzo per formare un governo, ieri l’Agenzia governativa israeliana che supervisiona le politiche dello Stato ha aperto un’inchiesta sull’incidente che venerdì scorso ha portato alla morte di 45 ebrei ultraortodossi sul Monte Meron. Per risolvere la prima questione, […]

Fenomeni. Scrivere è un mestiere per salutisti Gli autori ora vanno di corsa Da Murakami a Carrère di Crocifisso Dentello

Expat di successo Peppe “Big in Japan”: dall’Abruzzo ai manga Giuseppe Durato, 22enne e neolaureato, è volato a Tokyo con un biglietto di sola andata: dopo alcuni lavoretti, oggi è una star dei fumetti di Fabiola Palmeri