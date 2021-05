Un menu ideale per stare meglio potrebbe essere la soluzione per chi soffre di allergia ai pollini. Anche perchè sappiamo per certo che questa stagione è un vero incubo. Infatti, secondo una recente ricerca condotta dall’University of Worcester, pubblicata sulla rivista “Science Advantage”, i mutamenti climatici – e in particolare l’innalzamento delle temperature – hanno anticipato l’avvio della stagione dei pollini. Rispetto al 1990, infatti, i pollini iniziano a essere presenti nell’aria circa 20 giorni prima, con buona pace di chi è allergico.

Secondo la nutrizionista e naturopata Laura Quinti, consulente di Terme di Saturnia Spa Resort, la dieta può rivelarsi un prezioso alleato per limitare i sintomi da allergia ai pollini. Abbiamo chiesto all’esperta il menu di una giornata tipo: ecco cosa portare in tavola, dando la preferenza a pesce, naturalmente ricco di omega 3, ortaggi e frutta con buoni quantitativi di vitamina C e antiossidanti, olio extravergine di oliva, elisir di buona salute.

Il menu ideale per chi soffre di allergia ai pollini

Colazione

Una tazza di tè verde non zuccherato, ricco di quercitina e catechina, previene e riduce l’istamina.

Un estratto di mela, carota e zenzero, antiossidante.

Una fetta di pane di avena tostato con salmone.

Spuntino di metà mattina

Una manciata di frutta secca e una manciata di ribes nero, ricco di vitamina C, ribattezzato “cortisone naturale”.

Pranzo

Un piatto di insalata lattuga con arancia (vitamina C), cipolla (quercetina) e semi di canapa (ricchi di omega 3), accompagnato da riso integrale rosso o quinoa condite con olio extravergine di oliva a crudo.



Spuntino di metà pomeriggio

Una tazzina di lamponi e un decotto di ortica (ricco di quercetina, è un antistaminico di rapida azione).





Cena

Una porzione di pesce alla griglia (salmone, spada o sgombro) con salsa di avocado e lime fresco. Contorno di spinaci e patate saltate in padella con aglio.

Il consiglio in più

Ricordare che l’aceto di mele può essere alternato al succo di limone e all’olio extravergine di oliva e usato come condimento, rigorosamente a crudo. Non solo: l’aceto di mele può diventare una vera terapia contro le allergie di stagione. Diluite due cucchiaini in un bicchiere di acqua e bevetelo per quattro giorni di seguito.

La tisana calmante

Una tisana che aiuta chi soffre di disturbi stagionali è quella di piantaggine, associata al rooibos e alla mente piperita, ottima per evitare tosse, catarro, riniti e dermatiti. Fatevi preparare la miscela in erboristeria, versate un cucchiaio di preparato in una tazza di acqua calda per 15 minuti, filtrate e sorseggiate la bevanda senza aggiungere zucchero o dolcificante. Se l’allergia è entrata in fase acuta, bevetene tre tazze al giorno, lontano dai pasti.