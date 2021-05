il-comitato-ferrovie-locali-di-cuneo-sulla-riapertura-della-cuneo-nizza

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi si riapre la tratta Breil-San Dalmazzo di Tenda. Dopo mesi di chiusura dovuti ai danni della alluvione di Ottobre è una buona notizia. Torna il viaggio in treno da Cuneo a Nizza.

Ma noi non festeggiamo. La tratta tra Breil e Ventimiglia resta chiusa.

I danni, sempre per l’alluvione, anche se di lieve entità, non sono ancora stati riparati. Il cantiere non è nemmeno partito, perché manca l’accordo tra Italia e Francia.

Ancora una volta il mancato rinnovo della Convenzione di gestione della linea è causa di continue schermaglie tra i contendenti. Chi ci rimette siamo tutti noi, cittadini europei, che abbiamo bisogno della ferrovia per muoverci liberamente in questo territorio di rara bellezza.

Il 5 di maggio, ci sarà la Conferenza tra Italia e Francia. Ci aspettiamo che in quella sede si arrivi allo sblocco dei lavori.

Se così non fosse dovremo concludere che il corretto significato del PNRR di cui tanto si parla (in Italia ma anche per l’analogo in Francia) non sta nella Resilienza ma nel più veritiero acronimo: Per Non Ripartire Ritardiamo!

Comitato ferrovie locali Cuneo