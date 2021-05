francesco-totti-e-il-grande-dolore-della-sua-vita:-“mi-manchi-da-morire”

Spread the love

Un messaggio molto particolare e toccante quello pubblicato da Francesco Totti, ex capitano della Roma, attraverso il proprio account Instagram

Francesco Totti (Gettyimages)

Tra i personaggi più amati in Italia c’è di sicuro Francesco Totti. L’ex capitano della Roma è stato una colonna portante della squadra capitolina per tanti anni, diventando uno dei giocatori più amati. Anche con la nazionale italiana, tra l’altro, quello del ‘Pupone’ è stato un percorso straordinario, arrivato al suo culmine con la vittoria del Mondiale in Germania nel 2006.

E cosi la carriera di Totti l’ha visto assolutamente al centro dell’attenzione sia in ambito calcistico, ma anche nell’ambito mediatico. La sua storia d’amore con Ilary Blasi, infatti, è una di quelle più seguite dal pubblico. Sui social, infatti, i due sposi sono molto seguiti, con tantissime persone che ogni giorno non fanno altro che osservare quanto pubblica soprattutto la conduttrice. Attualmente impegnata con ‘L’Isola dei famosi‘, la bella Ilary non dimentica mai di aggiornare i suoi follower sulla sua vita privata.

Addirittura l’ultimo compleanno della donna romana, ha visto proprio un regalo molto gradito da parte del marito: un numero 40 fatto tutto di rose rosse. La Blasi ha prontamente pubblicato tutti sui social, mostrando il gradimento per il pensiero avuto da suo marito in occasione del suo compleanno.

Leggi qui -> Ilary Blasi compie gli anni: il regalo di Francesco Totti è il sogno di ogni donna al mondo | Ecco di che si tratta

Leggi qui -> Isola dei Famosi, gli abiti di Ilary Blasi e il prezzo da capogiro: ecco quanto costano

Francesco Totti ed il ricordo doloroso

Per Francesco Totti questi sono mesi molto particolari. Il suo ruolo nel mondo del calcio è ovviamente cambiato, in maniera radicale, dopo aver appeso le scarpette al chiodo. L’ex capitano della Roma si è cosi dedicato ad un ambito prettamente dirigenziale, per restare comunque legato ad un ambiente che gli ha dato tanto.

Lo stesso Totti, però, ha attraversato anche momenti molto difficili. La scomparsa del padre, infatti, ha toccato in maniera molto profonda la vita del campione. Papà Enzo è scomparso diversi mesi fa a causa del Covid, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di Francesco.

Proprio l’ex calciatore ha cosi dedicato un post molto toccate al padre. Un messaggio pubblicato attraverso il proprio account Instagram in occasione di quello che sarebbe stato, oggi, il giorno del compleanno di Enzo Totti. “Ovunque tu sia.. buon compleanno papà!!!! Mi manchi da morire”. Parole che hanno ovviamente forti sentimenti da parte di un figlio nel ricordo del suo papà.