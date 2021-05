festival-franciacorta:-arriva-la-nuova-digital-edition

Il Festival Franciacorta, dopo aver viaggiato per tutta Italia ed aver toccato le più importanti città internazionali, da Londra a New York, da Monaco di Baviera a Tokyo, da Zurigo a Edimburgo, per la prima volta diventa anche digitale e globale. Nel mese di giugno si terranno, su diverse piattaforme digital e social, una serie di eventi che raggiungeranno esperti e appassionati del vino in tutto il mondo, per scoprire di più sul mondo Franciacorta.

Si partirà il 7 giugno con un seminario di approfondimento in lingua inglese su Franciacorta Satèn, Rosé e Dosaggio Zero dedicato ai professionisti del vino; a partire dal 9 giugno, ogni lunedì e mercoledì May Matta-Aliah, ambassador di Franciacorta in USA, intervisterà in diretta Facebook diversi produttori franciacortini parlando di storia, di biodiversità e delle diverse tipologie di Franciacorta.

Per quanto riguarda i wine lover italiani, ogni martedì del mese ci saranno delle dirette Instagram con Nicola Bonera, sommelier già insignito del titolo di Migliore Sommelier d’Italia, che dialogherà con importanti esperti del food – Chiara Maci, Gnambox e Lorenzo Biagiarelli – per trovare i migliori abbinamenti, mentre il 17 giugno si parlerà di storia con la presentazione in diretta Instagram del libro “Le origini del Franciacorta nel Rinascimento italiano”.

Un palinsesto internazionale per la prima edizione digitale del Festival Franciacorta. Il programma completo si può consultare online su www.franciacorta.net