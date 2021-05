Da bambina era vivace e paffutella, oggi è la conduttrice più amata dagli italiani

Da bambina era piccola e paffutella oggi, invece è una delle conduttrici più brave e amate dagli italiani. Ecco di chi si tratta

Da piccola era paffutella oggi una delle grandi conduttrici (Foto Web)

Da piccola dolce e paffutella, oggi una delle conduttrici più brave e solari amate dal pubblico italiano: stiamo parlando della bellissima Antonella Clerici. Ella nasce a Legnano nel 1963 ed è una conduttrice televisiva italiana, dopo aver debuttato negli anni ottanta in alcune rete locali è approdata in Rai. Uno dei suoi programmi più famosi è La prova del cuoco che ancora oggi conduce.

Il suo primo esordio avviene nel 1985 a Telereporter, come annunciatrice televisiva ma si fa notare a partire dal 1989 al 1995 quando approda in RAI conducendo Dribbling insieme a Gianfranco De Laurentiis, dopo un’esperienza in alcuni varietà come Semaforo giallo e Oggi sport. Nei primi anni novanta conduce le rubriche del pomeriggio di RAI 2 Ristorante Italia e Segreti per voi e Telegoal.

Nel 1997 conduce su Rai 1 il Premio Regia Televisiva in diretta dal Teatro Ariston, affiancando Daniele Piombi e Federica Panicucci fino ad arrivare a Domenica In insieme a Fabrizio Frizzi e alcuni ospiti come Giampiero Galeazzi, Donatella Raffai, Luisa Corna, Mara Carfagna e Emanuela Aureli ottenendo una grandissima notorietà tra il pubblico italiano.

Uno dei programmi di punta per Antonella è La prova del cuoco che va in onda dagli anni 2000 e ha riscosso un numeroso successo ed è diventato uno dei programma di punta del mezzogiorno RAI. La Clerici ha anche condotto il Festival di Sanremo 2005 insieme a Paolo Bonolis e Federica Fellini e nel 2010 divenendo la quinta donna ad ver condotto il Festival dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi, Simona Ventura e Raffaella Carrà.

Le curiosità della conduttrice Antonella

Le curiosità della conduttrice (Foto Web)

Antonella è legata sentimentalmente a Vittorio Garrone un petroliere e imprenditore che ha conquistato il cuore della bella conduttrice dopo la fine della relazione con Eddy Martens, conclusasi nel 2016. I due si sono conosciuti grazie ad una cena al buio organizzata dalla dietologa di Antonella e, dopo un periodo di incertezza ella ha deciso di cedere al corteggiamento di Vittorio.

Antonella oltre il successo televisivo ha anche scritto e pubblicato il suo libro È sempre mezzogiorno – Ricette e racconti della mia cucina affermando: “Per me la cucina è da sempre il centro della casa. Il luogo dell’amore, della famiglia, del ritrovarsi insieme. In cucina ripercorro le emozioni di una vita: le risate, i pianti, le delusioni. E quelle confidenze che la mia mamma, Franca, raccoglieva con amorevole trepidazione, sempre con il sorriso sulle labbra. Lei era il mio porto sicuro. Quanti ricordi. Sarà anche per questo che amo trascorrere il mio tempo qui ogni giorno dell’anno. A maggior ragione a Natale”.

Antonella ha anche svelato di preferire la cucina tradizionale ed il cibo rappresenta un gesto d’amore verso una persona che si ama.