Chi è Melinda Gates, l’informatica e filantropa ex moglie del fondatore di Microsoft Bill

Bill Gates e la moglie Melinda si sono lasciati. Lo hanno fatto sapere attraverso i social network. Fine dunque della storia d’amore di una delle coppie più famose al mondo e di sicuro della coppia di filantropi più famosa al mondo. Informatica, imprenditrice, filantropa, sarebbe stata proprio Melinda a chiedere il divorzio. Un rapporto che non aveva più nulla da dare ai due, hanno spiegato. Una relazione lunga 34 anni, un matrimonio lungo 27 anni.

Melinda Ann French Gates è un’imprenditrice e informatica statunitense. Nata a Dallas nell’agosto del 1964, si è laureata all’Università di Duke in informatica prima di prendere un master in business administration alla Duke’s Fuqua School of Business. Dal 1987 cominciò a lavorare come sviluppatrice di software alla Microsoft.

Dopo l’incontro con Bill Gates il matrimonio nel 1996. La coppia ha avuto tre figli: Jennifer, Phoebe e Rory. La famiglia ha vissuto alla mansion Xanadu 2.0 a Medina, nei pressi di Seattle, Stato di Washington. Bill e Melinda hanno fondato nel 2000 la Fondazione che porta il loro nome. La Fondazione è considerata la più grande privata al mondo con 50,7 miliardi di dollari di attività. I suoi obiettivi sono l’assistenza sanitaria, la riduzione della povertà estrema, l’accesso all’istruzione, l’accesso alle tecnologie.

Melinda è diventata membro del consiglio d’amministrazione della Duke University e co-presidente della commissione governativa dello Stato di Washington sull’educazione infantile. E’ stata membra del consiglio di amministrazione di Drugstore.com e del quotidiano The Washington Post. Melinda Gates è considerata una delle donne più influenti al mondo da Forbes. Ha scritto e pubblicato un libro, The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World, sull’empowerment femminile. Ha fondato Pivotal Ventures, società di investimenti e incubazione che punta a guidare progresso sociale delle donne e delle famiglie americane.

La coppia ha annunciato il divorzio con un post su Twitter: “Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva. Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita”.

Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata