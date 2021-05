blinken-e-raab:-“al-g7-fronte-comune-per-difendere-l’occidente”

LONDRA – L’Occidente non è finito, tutt’altro. Lo hanno fatto intendere ieri a Londra il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab e il segretario di Stato americano Antony Blinken. Dopo due anni e fino a domani, per i ministri degli Esteri del G7 è la prima volta insieme dal vivo: il loro lavoro sarà la base del summit dei leader tra un mese in Cornovaglia.