Benedetto Maria La China, è il candidato con Roma Popolare al consiglio comunale di Roma

Benedetto Maria La China, candidato con Roma Popolare al consiglio comunale di Roma

a candidatura di Alfio Marchini vede, giorno dopo giorno, aumentare i suoi sostenitori. Il ticket Alfano – Tosi ha inserito nella lista Roma Popolare alcuni nomi che puntano al consiglio comunale. Al rush finale ha accettato la candidatura Benedetto Maria La China.

Impegnato nel sociale, La China si è dimostrato particolarmente attento alle problematiche dei giovani disoccupati, tanto da creare con una collega l’associazione Finanzia Giovani di Roma con obiettivi ambiziosi e progetti innovativi.

A spingere per la sua candidatura l’associazione, presieduta da Patrizia Ferri, anche lei candidata alle comunali di Roma. La candidatura è stata condivisa con diverse realtà sociali e imprenditoriali di Roma, come risposta ad una esigenza di cambiamento della città, reduce da politiche disastrose.

“Ringrazio Roma Popolare e l’associazione Finanzia Giovani, di avermi dato fiducia, non scegliendo una candidatura di bandiera, ma una candidatura di cambiamento – ha sottolineato La China – La prima istanza che porterò all’attenzione del consiglio comunale se dovessi essere eletto, sarà la ricerca di nuove prospettive lavorative per i giovani disoccupati della capitale, perché sulla mia pelle conosco le difficoltà e le incognite di quella che oggi si configura come una vera e propria impresa”.

Questa occasione giunge al termine di un percorso di formazione che dalla mia terra mi ha portato a vivere a Roma, con continue trasferte tra la mia città e la Capitale, che hanno fatto maturare in me l’esigenza forte di un impegno in favore di uno sviluppo della mia città.

Puntare su giovani risorse sull’entusiasmo e sulla conoscenza di luoghi, cose e persone, sul ruolo della nostra impresa, sulla valorizzazione della nostra cultura e delle nostre eccellenze, vuol dire dare concretamente fiducia a chi con impegno e entusiasmo si candida ad un ruolo di rappresentanza e di ponte di cultura fattivo tra Roma e il nostro territorio.

Rinnovare i quadri politici – conclude Benedetto Maria La China – nel solco della tradizione ma con una netta discontinuità con il passato per tutelare non gli interessi particolari ma la collettività. Questa la sfida e un sogno da poter realizzare assieme”

Insieme al Sig. La China Benedetto Maria, grazie anche all’appoggio del movimento “FARE!” di Tosi, di cui il Sig, La China è vicecoordinatore regionale per le elezioni insieme a Simone Angelucci, coordinatore regionale del movimento Fare con Tosi, e al movimento Roma Popolare per Marchini sindaco, hanno creato una compagine di persone per i vari municipi. I sigr.ri: ELVYS CLAUDIO MARIO LA CHINA (MUNICIPIO II); SEBASTIANO DI MARIA (MUNICIPIO II); LORENZO IANNOTTI (MUNICIPI I E II); GIANLUCA FERRARA ( MUNICIPI III E IV); STEFANIA LISCO (MUNICIPIO III); GIUSEPPE RINALDI (MUNICIPIO IV); EMANUELA OLIVIERI (MUNICIPIO VI); JANICE JOCSON DELOS REYES (MUNICIPIO XI).

