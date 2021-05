Beautiful settimana 17-23 maggio 2021 anticipazioni americane

Cosa succede nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la settimana dal 17-23 maggio 2021? Stiamo parlando della nota soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Philips Bell. In onda sull’emittente televisiva CBS dal 23 marzo 1987, in Italia la soap è trasmessa ininterrottamente dal 1990! Scopri come ha festeggiato Beautiful i suoi trent’anni dall’arrivo in Italia! Dopo i colpi di scena degli episodi precedenti, scopriamo insieme le novità in arrivo in Beautiful settimana 17-23 maggio 2021: leggi le anticipazioni americane!

Zoe e Thomas Si Baciano In Beautiful Credits: BBL Distribution

Nelle prossime della soap Katie nasconde la verità a Sally quando la ragazza si fa sospettosa e crede che la Logan abbia riferito della sua malattia terminale. Bill nel frattempo rimane impressionato dal comportamento di Flo che capisce di amare Wyatt soprattutto quando il ragazzo sacrifica il suo amore per il bene di Sally. Quest’ultima, intanto, non sa ancora se accettare la sua proposta.

Più tardi Vinny interroga perplesso Thomas per conoscere il suo nuovo piano per manipolare Hope e spingerla finalmente a sposarlo. Hope intanto conforta Douglas dicendogli che col tempo si abituerà all’idea di Zoe come moglie di suo padre. Ma il bambino non si aspetta ancora che il temuto matrimonio è ormai imminente.

Nel frattempo Liam ammette a Steffy che è davvero difficile vivere lontano da Hope e Beth, così più tardi il ragazzo torna da Hope per professarle tutto il suo amore. Intanto Thomas mostra a Zoe l’abito da sposa che ha disegnato per lei, simile a quello che aveva disegnato per la linea Hope for the Future.

A questo punto Hope si infuria con Thomas per aver confuso Douglas su chi sia davvero sua madre, mentre Steffy sente la loro conversazione privata e forse inizia a cambiare idea sul fratello. Più tardi a portare nuovi dubbi è Carter, che esorta Zoe a non compiere l’errore di sposare Thomas per davvero; lui potrebbe essere infatti molto meglio di lui! Zoe lo ascolterà?

