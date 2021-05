avanti-un-altro,-sara-croce-e-camilla-brambilla:-il-nuovo-progetto

Spread the love

In un recente post su Instagram Sara Croce, la Bonas di “Avanti un altro!” e “Avanti un altro! Pure di sera”, ha fatto sapere che sta seguendo un nuovo progetto con la modella, amica e influencer Camilla Caimi. Di che si tratta? Che messaggio ha lanciato la Croce insieme a un’altra amica famosa in tv e sul web, Eleonora D’Alessandro?

Ci sono novità che bollono in pentola per Sara Croce?

La Bonas di “Avanti un altro!” e “Avanti un altro! Pure di sera”, la cui presenza spicca nel simpatico e pazzerello mondo del Salottino di entrambe le trasmissioni di Paolo Bonolis su Canale 5, ha lanciato qualche indizio su Instagram.

Sara Croce amica di Camilla Caimi ed Eleonora D’Alessandro

In alcuni recenti post, infatti, la Croce si è detta fiera di avere come compagna di avventura, per un loro primo progetto insieme, l’amica Camilla Caimi.

Per il momento non ci sono altri dettagli, ma probabilmente presto sapremo qualcosa di più.

Classe 1997, Camilla Caimi lavora come modella e influencer. Da quello che risulta su di lei sul web sappiamo che ha una passione per la recitazione.

In un post precedente Sara Croce ha pubblicato uno scatto che la mostra insieme a Eleonora D’Alessandro, nota al pubblico televisivo per aver partecipato a “Ciao Darwin” e a “Temptation Island”.

“Love your body”, recita la didascalia della Bonas.

Nata nel 1998, originaria di Garlasco, in provincia di Pavia, Sara Croce si è diplomata al liceo delle Scienze Applicate. Successivamente si è iscritta alla Facoltà di Comunicazione d’impresa allo IULM di Milano.

Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia, spiegando che sognava un futuro in televisione.

Nella stagione 2019/2020 di “Avanti un altro!” ha raccolto il testimone della Bonas da Laura Cremaschi (attuale Ragazza del Web della trasmissione).

In precedenza, dalla prima alla quinta edizione del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, il ruolo era stato ricoperto da Paola Caruso.

Sappiamo che Sara Croce ama molto i cavalli, ha studiato canto per sei anni nella scuola di musica di Ron. Ha una passione per l’heavy Metal. Tifa Milan.

Dall’estate 2020 Sara fa coppia fissa con il calciatore caprese Gianmarco Fiory.