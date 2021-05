Aiello riappare sui social: “Ecco perché ero scomparso”

Spread the love

Aiello riappare sui social dopo aver fatto preoccupare i suoi fan per qualche giorno e spiega tutto: “Ecco perché ero scomparso”

(Instagram)

C’è una vita reale e un’altra che passa sui social, anche se spesso coincidono e si mescolano. Ma quando succede che un Vip o comunque un personaggio noto per alcuni giorni non si colleghi e non die notizie di sé, scatta subito l’allarme. Come è successo anche ad Aiello, una delle rivelazioni nell’ultimo Festival di Sanremo, che finalmente è tornato a parlare.

Il cantante cosentino mancava su Instagram da una decina di giorni. Pochi per una persona normale, troppi per chi aveva abituato i suoi fan ad aggiornamenti costanti. Così diversi fan lo hanno riempito di messaggi, preoccupati per questa sua assenza inspiegabile e mai giustificata. Oggi però è tornato e ha raccontato tutto con un lungo post su Instagram.

Anche se negli ultimi giorni non poteva rispondere, ha letto comunque tutto e le testimonianze di affetto ricevute lo hanno colpito e toccato molto, lo hanno fatto sentire speciale. Ma l’assenza era giustificata: “Ho subito un intervento, niente di particolarmente grave. Sto bene e da pochi minuti mi sta tornando anche il sorriso”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor 2021, un nome in pole come conduttore: fan in fibrillazione

Aiello, un’ascesa incredibile negli ultimi due anni e il suo tour sta andando benissimo

Aiello quindi è stato operato, anche se non specifica che tipo di operazione abbia subito. Qualcuno l’ha collegata al fatto che nelle ultime serate del Festival era sembrato avere un abbassamento di voce indipendente dalla sua volontà, ma non ci sono controprove, L’importante però è il messaggio lanciato, che rincuora tutti.

Trentasei anni, cosentino di origine, Aiello già una decina di anni fa aveva provato a partecipare senza fortuna a Sanremo Giovani. Non ha perso però la volontà di farcela e negli ultimi due anni ha finalmente trovato la sua via e soprattutto un a casa discografica disposta ad appoggiarlo, con ottimi risultati.

(Instagram)

Lo dimostra anche il fatto che il suo tour, al via il prossimo autunno, ha già alcune date sold out. In particolare sono quelle dell’8 ottobre 2021 Nonantola, 12 ottobre Roma, 17-18 ottobre Napoli, 20 ottobre Milano e 29 ottobre Firenze. Alla luce del successo è possibile che altri appuntamenti siano aggiunti, ma intanto si gode l’affetto dei fan.