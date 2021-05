Whatsapp: la funzione che cambierà per sempre l’uso degll’app

Una nuova funzione sta per rivoluzionare l’ultilizzo della chat di WhatsApp. Riguarda i messaggi vocali, vediamo di cosa si tratta

icone di WhatsApp (pixabay)

WhatsApp continua a lavorare su servizi aggiuntivi per i suoi utenti. Non si arresta lo sforzo dei suoi sviluppatori che questa volta stanno implementando una funzione molto importante per i messaggi audio della chat di Facebook. Si tratta di una novità che sarà ben gradita a chi è solito inviare o ricevere audio sulla chat, piuttosto che messaggi di testo.

Sicuramente vi sarà capitato di dover ascoltare vocali lunghissimi, inviati magari da amici o colleghi che non hanno capacità di sintasi. A volte sono di 2 o più minuti e si finisce per non afferrarne il senso del messaggio. Alla fine si è esausti e magari per l’informazione che ci interessava sarebbero bastati solo 30 secondi.

WhatsApp ha pensato di agevolarci con una funzione che permette di raddoppiare le velocità di riproduzione per dimezzare l’ascolto dei messaggi vocali. Velocizzare le note audio è una possibilità che renderà l’utilizzo della chat molto più agevole. Una opzione indispensabile soprattutto perchè WhatsApp non ha inserito un tempo massimo di registrazione delle note musicali, questo ha portato spesso gli utenti a lunghi sproloqui.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >> Whatsapp, la rivoluzione si avvicina: l’indizio che cambia la chat

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE >> Carlo Verdone e la sua più grande ispirazione: non immaginate da dove viene

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >> Ricordate questa moneta da 10 lire? Oggi vale una fortuna, date uno sguardo alle tasche

chat di WhatsApp su cellullare (pixabay)

Ancora non si sa quando questa funzione potrà essere utilizzata da tutti gli utenti di WhatsApp. Essendo stata testata sulla versione beta, non dovremmo aspettarci tempi lunghi. Si pronostica infatti un debutto in estate, sia per iOS che per Android.

Cosa potremo fare con questa nuova funzionalità della chat? Potremo in sostanza riprodurre più velocemente il messaggio, dimezzando il tempo di ascolto. La velocità di riproduzione dell’audio sarà variabile e sarà o di 1,5x o di 2x, per una richiesta degli utenti.

Inoltre, un’altra cosa importante, non si dovrà più tenere premuto il pulsante del microfono durante la registrazione. Basterà premerlo e trascinarlo in alto finché non diventa rosso.

Una funzione questa, richiesta dagli utilizzatori della chat, che adegua Whatshapp al suo più grande competitor, Telegram. Quest’ultimo infatti, già da tempo ha previsto questo particolare servizio di velocizzazione dei messaggi audio. Un plus che serve all’app di Facebook per non far migrare i sui utenti verso altre piattaforme.