usa,-l’icona-caitlyn-jenner-contro-le-trans-negli-sport-femminili

LOS ANGELES – La dichiarazione che non ti aspetti. Se sei nato maschio anche se hai fatto la transizione al sesso opposto non puoi giocare con le femmine. La signora Caitlyn Jenner, medaglia d’oro nel 1976 nel Decathlon, parente delle sorelle Kardashian, signor Bruce fino al 2015 e in corsa per la carica a governatrice della California, in questi giorni si è pronunciata su un tema delicato spiazzando non poco l’opinione pubblica.