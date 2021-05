Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 3 maggio: Velasco minaccia Genoveva

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 3 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Andrade è furioso: ha saputo che Felipe e Marcia testimonieranno contro di lui in tribunale. Il criminale ordina all’avvocato Velasco di spaventare Genoveva, che secondo lui non sta facendo abbastanza per boicottare il processo. Intanto Marcia smaschera Santiago: quell’uomo non è suo marito, ma un impostore!

Cesar Andrade è furioso con il suo avvocato, Javier Velasco, e con Genoveva, dopo aver saputo che Felipe e Marcia testimonieranno entrambi al processo contro di lui.

Andrade, dunque, manda Velasco a minacciare la Salmeron, colpevole ai suoi occhi di non impegnarsi abbastanza per boicottare il processo. L’avvocato la mette in guardia, ma lei non sembra intimorita.

Genoveva ha pagato a Santiago un notevole anticipo promettendogli una somma esorbitante se farà ciò che gli ha chiesto.

Santiago era dubbioso, quasi sconvolto, ma ha accettato. Cosa avranno in mente Becerra e la Salmeron?

Jacinto e Casilda hanno capito che la zia Anita, in realtà, voleva che partecipassero alla lotteria natalizia. E in loro è riaffiorata la speranza di diventare ricchi. Ce l’hanno fatta?

Felipe aveva chiesto la mano di Genoveva, ma era stato incredibilmente rifiutato. La donna gli aveva anche detto che sarebbe andata all’estero e avrebbe cresciuto il bambino lontano dal padre, da sola.

Alvarez-Hermoso tronca con Marcia. Poi chiede di nuovo in sposa Genoveva, che stavolta accetta.

Dopo numerosi dubbi e l’ennesima domanda tranello per smascherare Santiago, o meglio, colui che si fa passare per suo marito, Marcia ha la conferma che l’uomo sta mentendo.

Tornata dal tribunale, dove ha deposto nel processo contro Andrade, la Sampaio accusa il sedicente consorte di essere un impostore.

