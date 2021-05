Ingredienti

600 g filetto di salmone

300 g patate

un tuorlo

un finocchio

vermut bianco

aneto

senape

limone

olio di arachide

olio extravergine di oliva

pepe

sale

Durata: 1 h Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta del salmone e patate in cartoccio aromatico, lessate le patate per 30 minuti circa, scolatele, fatele intiepidire e affettatele in rondelle spesse almeno 5 mm. Eliminate la pelle del salmone e controllate che non ci siano lische; se necessario, eliminatele con la pinzetta. Disponete le rondelle di patata su un grande foglio di carta da forno, accomodatevi sopra il trancio di salmone, condite con sale, pepe, una spruzzata di vermut, un filo di olio extravergine e scorza grattugiata di limone; chiudete a mo’ di cartoccio e infornate a 230 °C per 15 minuti circa.



Mondate e affettate molto sottilmente il finocchio, possibilmente usando la mandolina, poi immergetelo nell’acqua fredda per una decina di minuti così da farlo arricciare e renderlo croccante. Infine sgocciolatelo e conditelo con olio extravergine, sale e pepe. Preparate una maionese frullando il tuorlo con un bel cucchiaino di senape, il succo di mezzo limone, un pizzico di sale e 100 g di olio di arachide unito a filo; alla fine incorporate un ciuffo generoso di aneto tritato, mescolando con un cucchiaio.



Sfornate il cartoccio, disponete le patate e il salmone sul piatto di portata, spolverizzate con aneto tritato e servitelo con il finocchio condito e la maionese.