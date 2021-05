passata-di-pomodoro-fatta-in-casa:-la-ricetta-e-i-trucchi-per-il-sugo-perfetto

La ricetta con tutorial passo a passo per fare la perfetta passata di pomodoro fatta in casa

Un tempo l’estate era considerata la stagione perfetta per preparare in casa provviste alimentari di ogni tipo. Intere generazioni lavoravano all’unisono, come fossero formichine operaie, per preparare confetture, marmellate e soprattutto la passata di pomodoro.

La passata di pomodoro è infatti la regina indiscussa delle provviste casalinghe, invasare la salsa di pomodoro garantiva ad ogni famiglia di avere in dispensa un prezioso tesoretto; la genuinità del pomodoro di stagione con le sua bontà e le sue proprietà, venivano infatti conservate per tutto l’inverno. Quest’abitudine negli anni è andata persa, la vita frenetica e i prodotti industriali disponibili trecentosessantacinque giorni all’anno, hanno fatto sì che le famiglie non sentissero più il bisogno di preparare la dispensa per l’inverno. Ultimamente però l’esigenza di preparare in casa una buona passata di pomodoro è sempre più in aumento e quindi noi abbiamo ritenuto opportuno spiegarvi come fare una perfetta passata di pomodoro.



Preparare una buona passata di pomodoro in casa è molto semplice, sarete inebriati da profumi magnifici e grazie a questi magari qualcuno farà un viaggio temperale nel passato rivivendo la propria infanzia.

Se non avete a disposizione una veranda o una cucina spaziosa non vi scoraggiate, potrete tranquillamente preparare la passata di pomodori in più riprese; senza quindi acquistare quantità eccessive di pomodoro e tantissimi barattoli, vi consigliamo di preparare pochi chili di passata per volta, così facendo fare le conserve per l’inverno sarà molto piacevole e per nulla faticoso.



Per preparare la perfetta passata di pomodoro occorrono dei pomodori ben maturi preferibilmente biologici o comunque di certa provenienza, dei barattoli con capsule nuove e un passaverdure; se volete poi seguire alla lettera la nostra ricetta dovrete procurarvi anche delle erbette aromatiche e della cipolla, se aggiungerete degli aromi alla conserva, questa sarà ancora più gustosa.



La scelta dei pomodori da impiegare è ovviamente a vostra discrezione; a seconda del periodo in cui inizierete a preparare la passata di pomodoro potrete scegliere i pomodori che più vi piacciono, è fondamentale però che la vostra scelta si basi fra i pomodori che per stagionalità sono presenti sui banchi ortofrutticoli.



Una volta preparata, la passata di pomodoro dovrà essere invasata in barattoli sterilizzati ed integri, che dovranno poi essere chiusi con tappi nuovi, in modo così da garantire il sottovuoto; i barattoli, se non sbeccati e non rovinati nella parte dell’avvitatura, potranno anche essere riutilizzati negli anni, ma i tappi però non possono essere utilizzati più di una volta, ma non disperate, il loro costo è davvero esiguo.

Come fare la perfetta passata di pomodoro: procedimento

Lavare accuratamente i pomodori mettendoli preferibilmente a bagno in acqua e bicarbonato, sciacquarli e tagliarli a spicchi.

Lavare inoltre allo stesso modo anche le erbe aromatiche e sbucciare la cipolla.

Affettare grossolanamente anche la cipolla e porre in una pentola molto capiente i pomodori, la cipolla e le erbe aromatiche appena preparate.

Porre sul fornello e a fuoco bassissimo iniziare la cottura, con il calore della cottura i pomodori rilasceranno la loro acqua, portare a bollore e sempre a fuoco dolce cuocere per circa un'ora e mezza mescolando ogni tanto.

Mettere ora i pomodori ancora caldi in una terrina, e passarli un po’ alla volta nel passaverdure a fori piccoli, in modo da raccogliere la loro polpa e scartare così buccia e semi.

Porre ora la passata di pomodoro appena preparata in barattoli sterilizzati, chiuderli per bene e metterli sottovuoto. Per il procedimento corretto leggi anche:

COME STERLIZZARE I BARATTOLI PER LE CONSERVE FATTE IN CASA

Come utilizzare la passata di pomodoro

Quando si dovrà utilizzare la passata di pomodoro non vi resterà che cuocerla in una pentola con olio evo, sale e un pizzico di zucchero di canna per regolarne l’eventuale acidità o seguire semplicemente la ricetta da voi scelta.

