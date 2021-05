Libertà di stampa, a Roma la manifestazione per chiedere la liberazione di Julian Assange: “Trattato da terrorista in Regno Unito” – Video

In occasione della giornata per la libertà di stampa, il comitato “Italiani per Assange” ha deciso di manifestare a Piazza del Popolo a Roma per informare i cittadini e sostenere la causa del giornalista Julian Assange, attualmente detenuto in un carcere di massima sicurezza nel Regno Unito, dopo aver pubblicato documenti riservati sulla piattaforma WikiLeaks.