Le ragioni private di Bruno Perna sono la nostra festa collettiva

l concerto di Private Reasons, previsto per il 12 marzo, è stato posticipato al 21 maggio 2021.

Concepito e progettato come chiusura di una bellissima idea della trilogia pop, “Private Reasons ” può anche essere la più magnifica porta di accesso a cui l’universo musicale di Bruno Perna das potrebbe aspirare. Questo album segue “How Can We Be Joyful In A World Full Of Knowledge?” (2014) e “Quelli che lanciano oggetti ai coccodrilli verrà chiesto di recuperarli” (2016), in cui era già stata ben esposta alla miriade di idee, risorse e linguaggi che popolano la sua musica.

“Private Reasons”, in programma per il 21 marzo, è ” una dichiarazione immensa e definitiva della pop art di Perna das, dove ancora una volta siamo invitati a viaggiare attraverso un mondo di stili musicali, geografie, immagini, voci e spiriti, rifacendo i classici e cercando di il futuro, dove tutto sembra costruito con ambizioni di dimensione faraonica. È una raccolta luminosa di storie sonore epiche che, tra composizioni, arrangiamenti e strumentazione non convenzionali, rivelano in modo sordo ciò che possiamo ascoltare oltre questa trilogia, oltre il pop, nel domani della musica di Bruno Perna das . »